Manolas, Insigne ve Mertens, Dimaro'da Napoli Taraftarlarıyla Buluştu

Manolas, Insigne ve Mertens, sezon öncesi hayranlarıyla buluşmak için sezon öncesi zaman aşımına uğradı.

Haber Yayın Tarihi:

Elektrik ve doğal gaza yeni zamlar yolda

Khabib'den Floyd Mayweather için şok iddia: Maç yapmak için yalvarıyor. Parası tükendi herhalde