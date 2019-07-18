Manolas, Insigne ve Mertens, Dimaro'da Napoli Taraftarlarıyla Buluştu
1 saat önce
Manolas, Insigne ve Mertens, sezon öncesi hayranlarıyla buluşmak için sezon öncesi zaman aşımına uğradı.
Manolas, Insigne ve Mertens, sezon öncesi hayranlarıyla buluşmak için sezon öncesi zaman aşımına uğradı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:05
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