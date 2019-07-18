Son Dakika Haberleri: Manolas, Insigne ve Mertens, Dimaro'da Napoli Taraftarlarıyla Buluştu
Son Dakika Spor Haber

Manolas, Insigne ve Mertens, Dimaro'da Napoli Taraftarlarıyla Buluştu

1 saat önce

Manolas, Insigne ve Mertens, sezon öncesi hayranlarıyla buluşmak için sezon öncesi zaman aşımına uğradı.

Manolas, Insigne ve Mertens, sezon öncesi hayranlarıyla buluşmak için sezon öncesi zaman aşımına uğradı.
Manolas, Insigne ve Mertens, Dimaro'da Napoli Taraftarlarıyla Buluştu
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elektrik ve doğal gaza yeni zamlar yolda Khabib'den Floyd Mayweather için şok iddia: Maç yapmak için yalvarıyor. Parası tükendi herhalde Ersun Yanal'dan Deniz Türüç'e şok yanıt Fabian Ernst Beşiktaş'a geri döndü: Beşiktaş'a yakışan yetenekler bulacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:14:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manolas, Insigne ve Mertens, Dimaro'da Napoli Taraftarlarıyla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]