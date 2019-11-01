Son Dakika Haberleri: Manş Denizi'nde yakalanan Kürt göçmen: Türkiye, Suriye ve İran Kürtlere saldırdığı için göç ediyoruz
Son Dakika Dünya Manş Denizi'nde yakalanan Kürt göçmen: Türkiye, Suriye ve İran Kürtlere saldırdığı için göç ediyoruz

Manş Denizi'nde yakalanan Kürt göçmen: Türkiye, Suriye ve İran Kürtlere saldırdığı için göç ediyoruz

6 saat önce

Fransa'nın kuzeyinden deniz yoluyla İngiltere'ye geçmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısı geçen yıla oranla üç katına çıktı

Manş Denizi'nde yakalanan Kürt göçmen: Türkiye, Suriye ve İran Kürtlere saldırdığı için göç ediyoruz, System.String[]

Fransa'nın kuzeyinden deniz yoluyla İngiltere'ye geçmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısı geçen yıla oranla üç katına çıktı.


2019 yılının başından bu yana 237 göçmen, sahil güvenlik güçleri tarafından kaçak olarak ülke değiştirmeye çalıştıkları sırada durduruldu. Bu sayı 2018'de 71, 2017'de ise 12 olarak kayda geçmişti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:38 
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