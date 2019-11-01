Manş Denizi'nde yakalanan Kürt göçmen: Türkiye, Suriye ve İran Kürtlere saldırdığı için göç ediyoruz
6 saat önce
Fransa'nın kuzeyinden deniz yoluyla İngiltere'ye geçmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısı geçen yıla oranla üç katına çıktı
Fransa'nın kuzeyinden deniz yoluyla İngiltere'ye geçmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısı geçen yıla oranla üç katına çıktı.
2019 yılının başından bu yana 237 göçmen, sahil güvenlik güçleri tarafından kaçak olarak ülke değiştirmeye çalıştıkları sırada durduruldu. Bu sayı 2018'de 71, 2017'de ise 12 olarak kayda geçmişti.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:38
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