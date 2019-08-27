Son Dakika Haberleri: Manş Denizi'ni pet şişelerle geçmeye çalışan Iraklı mülteci öldü
BBC
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Manş Denizi'ni pet şişelerle geçmeye çalışan Iraklı mülteci öldü

57 dakika önce

Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni boş pet şişelerden yaptığı can yeleğiyle yüzerek geçmeye çalışan 48 yaşındaki Iraklı mültecinin cesedi Belçika kıyılarında bulundu.

Manş Denizi'ni pet şişelerle geçmeye çalışan Iraklı mülteci öldü, System.String[]

Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni yüzerek geçmeye çalışan Iraklı bir mültecinin cesedi Belçika kıyılarında bulundu.

Adı açıklanmayan 48 yaşındaki mültecinin yaklaşık 33 kilometrelik mesafeyi boş pet şişelerden yaptığı can yeleğiyle geçmeye çalıştığı ancak şiddetli akıntıyla sürüklendiği belirtiliyor.

Bruge Savcılığı'nın açıklamasına göre bu kişi kimlik belgelerinin bulunduğu bir çanta da taşıyordu.

Batı Flanders Valisi Carl Decaluwe "İlk defa bir göçmenin cesedini bulduk" dedi.

'Sekiz gün önce yardım isterken görüldü'

Belçika haber ajansı Belga'ya göre adamın cesedi, Zeebrugge limanına 30 kilometre mesafedeki bir rüzgar çiftliğinde bulundu.

Ajans, Almanya'ya sığınma başvurusu reddedilen bu kişinin yüzerek İngiltere'ye geçmeye karar verdiğini belirtti.

Belçikalı bir gemici, cesedin bulunmasından sekiz gün önce Dunkirk açıklarında vücuduna boş peş şişeler bağlamış, su içinde yardım isteyen bir kişi gördüğünü söyledi.

Fransız sahil güvenlik ekiplerine haber verdiğini belirten gemici, akıntıyla sürüklenen adamı kurtaramadıklarını anlattı.

Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenler, hayatlarını riske atarak tehlikeli yolculuklara çıkıyor.

Pazartesi günü açıklanan verilere göre Manş Denizi'nde Ocak ayından itibaren Fransız ve İngiliz ekipler tarafından toplam 1450 göçmen kurtarıldı. Bu, geçen yılki sayının iki katına eşit.

Manş Denizi, İngiltere, Belçika, Fransa, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:18 
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