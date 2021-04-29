MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇEN İLK TÜRK KADIN YÜZÜCÜ KANALDA BOĞULMALARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM - Son Dakika

MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇEN İLK TÜRK KADIN YÜZÜCÜ KANALDA BOĞULMALARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM

29.04.2021 11:29

ADANA'da yaşayan ve Manş Denizi'ni 1979'da yüzerek geçen ilk Türk kadın yüzücü olan Nesrin Olgun Arslan (63), Çukurova Bölgesi başta olmak üzere havaların ısınmasıyla sulama kanallarında yaşanan boğulma olaylarına yönelik uyarılarda bulundu.

ADANA'da yaşayan ve Manş Denizi'ni 1979'da yüzerek geçen ilk Türk kadın yüzücü olan Nesrin Olgun Arslan (63), Çukurova Bölgesi başta olmak üzere havaların ısınmasıyla sulama kanallarında yaşanan boğulma olaylarına yönelik uyarılarda bulundu. Olgun, Kanallarda boğulma haberlerini duydukça bir yüzücü olarak çok acı çekiyorum. Kendimi bildim bileli yüzüyorum ve bu ölüm haberlerini çocukluğumdan beri görüyorum. Çocuklarımıza el birliğiyle yüzmeyi öğretip onları havuzlara alıştırmalıyız. Çünkü sulama kanallarındaki akıntı ve derinlik yüzünden yüzme bilen de bilmeyen de boğulmayla burun buruna gelebilir? dedi.

Hava sıcaklıklarının yükselmesi ve yaz mevsimine yaklaşılmasıyla birlikte özellikle aşırı sıcaklarıyla ünlü Çukurova kentlerinde başta olmak üzere birçok bölgeden boğulma sonucu ölüm haberleri gelmeye başladı. Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa'da son bir haftada 6'sı çocuk 7 kişi sulama kanallarında boğulurken, geçen yıllarda olduğu gibi sayının her geçen gün artmasından endişe ediliyor. Özellikle sıcak havadan bunalan çocuklar alınan önlemlere rağmen sulama kanallarına giriyor. Adanalı eski milli sporcu, Seyhan Belediyesi Spor Müdürü ve Manş Denizi'ni 1979'da yüzerek geçen ilk Türk kadın yüzücü Nesrin Olgun Arslan, her yıl boğulma vakalarına karşı çalışmalar yapıldığını ama çocukların bir türlü bu tehlikeli serinleme yönteminden vazgeçmediklerini kaydetti.

'BOĞULMA HABERİ DUYDUKÇA ACI ÇEKİYORUM'

Adana'da geçmişten bu yana çocukların sıcaktan kaçma yöntemi olarak sulama kanallarında yüzmeyi tercih ettiklerini ve bu durumun derin üzüntülere yol açtığını belirten Olgun, boğulma haberlerini duydukça bir yüzücü olarak çok acı çektiğini söyledi. Bu durumun önüne geçmek adına yetkililerin her yıl çalışmalar yaptığını ama çözümün sadece alınacak önlemler olmadığını ifade eden Olgun, 'Yapılacak en önemli şey çocuklara yüzmeyi öğretmek ve onları havuzlara yönlendirmektir. Ben 4 bin çocuğa yüzmeyi öğrettim. Sonrasında ailelere büyük görev düşüyor. Çocuklarını iyi takip etmeli ve kanalların tehlikesini anlatmalılar. Bu kadar geniş alanları kontrol etmek zor biliyorum ama elimizden geleni yaparsak binlerce çocuğu boğulmaktan kurtarabiliriz' dedi.

'YÜZME BİLEN DE BİLMEYEN DE KANALDA BOĞULABİLİR'

Sulama kanallarının derinlik seviyesinin yükseldiğini ve kenar taraflarında tutacak yerlerin olmadığını kaydeden Olgun, böyle bir alanda yüzme bilmeyen kişinin boğulmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Yüzme bilen kişinin de akıntıyla baş edemeyebileceğini kaydeden Olgun, 'Paniğe kapılıp saniyeler içinde boğulabilirler. İşte bu yüzden Adana'da yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmamalı ve havuzla tanışmalılar. Ücretsiz birçok havuz var' diye konuştu. Konuşmasından kısa bir süre sonra sulama kanalında yüzen 4 çocuğu gören Olgun, onlara uyarılarda bulundu.

'ADANA ÇOK SICAK, KANAL AŞKTIR'

Olgun'un sulama kanalında yüzdükleri için uyardığı 4 çocuk, eski milli yüzücüyü dikkatle dinledi ancak kanalda yüzmeye de devam etti. Arkadaşlarıyla sıcak havadan bunaldıkları için yazın sulama kanallarında vakit geçirdiklerini belirten Efe Kaan Kocabaş (16), 'Adana çok sıcak, kanal aşktır. Korkumuz yok. Alışınca zaten havuzu değil kanalı istiyorsun. Annemiz babamız kızıyor ama osun' dedi.

MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇEN İLK TÜRK KADIN YÜZÜCÜ KANALDA BOĞULMALARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM
MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇEN İLK TÜRK KADIN YÜZÜCÜ KANALDA BOĞULMALARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM
MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇEN İLK TÜRK KADIN YÜZÜCÜ KANALDA BOĞULMALARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM
MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇEN İLK TÜRK KADIN YÜZÜCÜ KANALDA BOĞULMALARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM
MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇEN İLK TÜRK KADIN YÜZÜCÜ KANALDA BOĞULMALARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM
MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇEN İLK TÜRK KADIN YÜZÜCÜ KANALDA BOĞULMALARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM
MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇEN İLK TÜRK KADIN YÜZÜCÜ KANALDA BOĞULMALARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM
MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇEN İLK TÜRK KADIN YÜZÜCÜ KANALDA BOĞULMALARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM
MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇEN İLK TÜRK KADIN YÜZÜCÜ KANALDA BOĞULMALARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM
MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇEN İLK TÜRK KADIN YÜZÜCÜ KANALDA BOĞULMALARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM
MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇEN İLK TÜRK KADIN YÜZÜCÜ KANALDA BOĞULMALARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM

Olgun Arslan, Manş Denizi, Adana, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇEN İLK TÜRK KADIN YÜZÜCÜ KANALDA BOĞULMALARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM - Son Dakika


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