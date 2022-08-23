Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçen göçmenlerin sayısında günlük rekor kırıldı

Manş Denizi üzerinden bir günde yaklaşık 1300 düzensiz göçmenin Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmasıyla günlük geçiş rekoru kırıldı.

İngiliz hükümetinin ülkeye yasa dışı yollardan girenleri Ruanda'ya sınır dışı etme planlarına rağmen, Manş Denizi üzerinden tehlikeli geçişlerdeki artış devam ederken, küçük tekne ve botlarla gelen göçmenlerin sayısı günlük rekor sayıya ulaştı.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün 27 botta 1295 göçmenin İngiltere kıyılarına ulaştığı bildirildi.

Böylelikle, 11 Kasım 2021'de kırılan günlük 1185 göçmenin geçiş rekoru aşılmış oldu.

Bu yıl şimdiye kadar toplam 22 binden fazla kişi Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçerken, geçen yıl aynı dönemlerde bu sayı yaklaşık 12 bin 500 olarak kaydedilmişti.

İngiltere topraklarındaki göçmenleri Afrika ülkesi Ruanda'ya göndermek istiyor

İngiltere, topraklarında yasa dışı bulunan göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için 14 Nisan'da bu ülkeyle Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı anlaşması imzalanmıştı.

Temyiz Mahkemesi yargıçları 13 Haziran'da, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermiş, bireysel başvuruları da reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapmıştı.

AİHM de uçağın hareketine dakikalar kala aldığı kararla uçuşu durdurmuştu.