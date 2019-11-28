Son Dakika Haberleri: Mansiyon ödülüne layık görülen Veli öğretmene Vali Arslantaş'tan başarı belgesi
Son Dakika Güncel Mansiyon ödülüne layık görülen Veli öğretmene Vali Arslantaş'tan başarı belgesi - Son Dakika

Mansiyon ödülüne layık görülen Veli öğretmene Vali Arslantaş'tan başarı belgesi

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler arasında düzenlenen Hasan Ali Yücel Kısa Öykü yarışmasında "Yanmış Buğday" adlı eseri ile mansiyon ödülüne layık görülen edebiyat öğretmeni Veli Üstün, Vali Ali Arslantaş tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Mansiyon ödülüne layık görülen Veli öğretmene Vali Arslantaş'tan başarı belgesi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler arasında düzenlenen Hasan Ali Yücel Kısa Öykü yarışmasında "Yanmış Buğday" adlı eseri ile mansiyon ödülüne layık görülen edebiyat öğretmeni Veli Üstün, Vali Ali Arslantaş tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.


Türk edebiyatının önemli eserlerinin yıllar boyunca öğretmen yazarlar tarafından verilmesi münasebetiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenler arasında bu yıl ilki gerçekleştirilen Hasan Ali Yücel Kısa Öykü yarışmasında İliç Seyda Fırat Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veli Üstün, "Yanmış Buğday" adlı eseri ile Bakanlık tarafından mansiyon ödülüne layık görüldü. Anadolu" teması ekseninde "Yanmış Buğday" adlı eserindeki Ali isimli öykü kahramanının sürü çıngırakları yerine öğretmeninin etkisiyle okul zillerini tercih etmesini, öykü gerçeği içinde Erzincan'ın İliç ilçesindeki yaylalar, dağlar ve saatli çeşme gibi zeminler üzerinde kurgulayan Veli öğretmen, ödülünü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un elinden aldı.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş bu kapsamda İliç Kaymakamı Hicabi Aytemur, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, İliç Milli Eğitim Müdürü Hasan Mutlu, İliç İl Genel Meclis Üyesi Kadir Yıldırım ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veli Üstün'ü, valilik makamında kabul etti.


Yapılan görüşmede Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veli Üstün'ü başarı belgesi ile ödüllendiren Erzincan Valisi Ali Arslantaş, başarılı çalışmasından ötürü tebriklerini ileterek, Veli öğretmenin yazma tutkusunun bir ömür boyu sürmesini temenni etti. - ERZİNCAN

Hasan Ali Yücel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:08 Kaynak: İHA
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