Son Dakika Haberleri: Mansur Çalar'ın Futboldan Men Edilmesi

Mansur Çalar'ın Futboldan Men Edilmesi

1 saat önce

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), futbolcu Mansur Çalar'ı sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek, futboldan men etmesine ilişkin, "Karar kasıtlı ve taraflıdır, kabul edilemez." dedi.

Mansur Çalar'ın Futboldan Men Edilmesi, System.String[]
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), futbolcu Mansur Çalar'ı sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek, futboldan men etmesine ilişkin, "Karar kasıtlı ve taraflıdır, kabul edilemez." dedi.

Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynadıkları Sakaryaspor maçında yaşananlardan dolayı, PFDK'nın, futbolcuları Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek, futboldan men ettiğini anımsattı.

Rakip takım oyuncularının vücudundaki o yaraları, Mansur'un yaptığına dair hakem ve temsilcinin raporunda herhangi bir ifadenin yer almadığını dile getiren Karakaş, şöyle konuştu:

"Mansur'un yaptığına ilişkin kanıt yok. Raporlarda kesici alet iddiasına ilişkin ifade yer almıyor. Görüntülerde Mansur'un teması sırasında rakip oyuncunun tepki vermediği görülüyor. Kesici alet olsa tepki göstermesi gerekir. Karar kasıtlı ve taraflıdır, kabul edilemez. Karara itiraz edeceğiz. PFDK'nın kararında adalet sorunu var. Sakaryaspor'un siyaset üzerinden yaptığı lobi faaliyetlerinin sonucudur. TFF adil olmalıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:29 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mansur Çalar, Güncel
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