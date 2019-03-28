Mansur Çalar'ın Sürekli Hak Mahrumiyeti Cezası Kaldırıldı
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 20 maç men cezasına çevirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Tahkim Kurulu
, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar
'a verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 20 maç men cezasına çevirdi.
Kurulun toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK
), Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Mansur Çalar'a verdiği sürekli hak mahrumiyeti cezası, oy çokluğuyla kaldırıldı.
PFDK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan maçta rakip takım futbolcusuna yönelik saldırılarından dolayı Diyarbakır
ekibinin oyuncusu Mansur Çalar'a 4 yıl müsabakalardan men cezası vermiş, yaptırım süresinin 3 yılı aşması sebebiyle ceza sürekli hak mahrumiyetine dönüşmüştü.
Tahkim Kurulu sürekli hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 33 yaşındaki futbolcuya 20 maç men cezası verdi. Mansur Çalar'a verilen 25 bin lira para cezası da onandı.
Cezanın ertelenmesi talebi ise kurul tarafından reddedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:53 Kaynak: AA
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