Mansur Çalar yine PFDK'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Mansur Çalar yine PFDK'da - Son Dakika Spor

Mansur Çalar yine PFDK'da

6 saat önce

Çalar'ın konuk takımdan Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdığı öne sürüldü.

Mansur Çalar yine PFDK'da, System.String[]

Çalar'ın konuk takımdan Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdığı öne sürüldü. Mansur Çalar geçen sezon da Sakaryaspor maçına jiletle çıkıp rakiplerini yaraladığı gerekçesiyle 20 maç men cezası almıştı.

Mansur Çalar, Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:37 
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