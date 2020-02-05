Mansur Çalar yine PFDK'da
6 saat önce
Çalar'ın konuk takımdan Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdığı öne sürüldü.
Çalar'ın konuk takımdan Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdığı öne sürüldü. Mansur Çalar geçen sezon da Sakaryaspor maçına jiletle çıkıp rakiplerini yaraladığı gerekçesiyle 20 maç men cezası almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:37
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