Mansur Yavaş: 136 Saat Dayandı. Kavuştuk. Farah 17 Yaşında Hayata Tekrar Merhaba Dedi. Şükürler Olsun - Son Dakika
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Mansur Yavaş: 136 Saat Dayandı. Kavuştuk. Farah 17 Yaşında Hayata Tekrar Merhaba Dedi. Şükürler Olsun

11.02.2023 22:38

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB itfaiyesinin Antakya'da süren arama ve kurtarma çalışmalarında 136'ıncı saatte 17 yaşında bir gencin hayatının kurtarıldığını duyurdu.  Yavaş, "136 saat dayandı. Kavuştuk. Farah 17 yaşında hayata tekrar merhaba dedi. Şükürler olsun" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB itfaiyesinin Antakya'da süren arama ve kurtarma çalışmalarında 136'ıncı saatte 17 yaşında bir gencin hayatının kurtarıldığını duyurdu. Yavaş, "136 saat dayandı. Kavuştuk. Farah 17 yaşında hayata tekrar merhaba dedi. Şükürler olsun" açıklamasını yaptı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük deprem 10 ili etkiledi. ABB itfaiye arama ve kurtarma ekipleri afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, itfaiye ekiplerinin Antakya'da süren arama kurtarma çalışmalarında 17 yaşında bir gencin kurtarıldığını duyurdu. Yavaş, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:
"136 saat dayandı. Kavuştuk. Farah 17 yaşında hayata tekrar merhaba dedi. Şükürler olsun."

Kaynak: ANKA
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Mansur Yavaş: 136 Saat Dayandı. Kavuştuk. Farah 17 Yaşında Hayata Tekrar Merhaba Dedi. Şükürler Olsun Mansur Yavaş: 136 Saat Dayandı. Kavuştuk. Farah 17 Yaşında Hayata Tekrar Merhaba Dedi. Şükürler Olsun Hamile kadın 129 saat sonra enkazdan çıkartıldı Hamile kadın 129 saat sonra enkazdan çıkartıldı

Mansur Yavaş, Antakya, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 136 Saat Dayandı. Kavuştuk. Farah 17 Yaşında Hayata Tekrar Merhaba Dedi. Şükürler Olsun - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş: 136 Saat Dayandı. Kavuştuk. Farah 17 Yaşında Hayata Tekrar Merhaba Dedi. Şükürler Olsun - Son Dakika
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