Mansur Yavaş, 14 Bin İlkokul Çocuğuna Kantin Desteği Verileceğini Duyurdu: "Ankara'da Hiçbir Çocuk Karnı Aç Eğitim Almayacak, Biz Varız" - Son Dakika
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Mansur Yavaş, 14 Bin İlkokul Çocuğuna Kantin Desteği Verileceğini Duyurdu: "Ankara'da Hiçbir Çocuk Karnı Aç Eğitim Almayacak, Biz Varız"

04.02.2023 21:40
Mansur Yavaş, 14 Bin İlkokul Çocuğuna Kantin Desteği Verileceğini Duyurdu: "Ankara'da Hiçbir Çocuk Karnı Aç Eğitim Almayacak, Biz Varız"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ilköğretime giden 14 bin çocuğa aylık 330 TL kantin desteğine başlanıldığını duyurdu. Yavaş, “Ankara'da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak, biz varız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ilköğretime giden 14 bin çocuğa aylık 330 TL kantin desteğine başlanıldığını duyurdu. Yavaş, "Ankara'da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak, biz varız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ilkokula giden 14 bin çocuğa aylık 330 TL'lik kantin desteği verileceğini duyurdu. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin şu mesajı yayınladı:

"Okulların başlamasıyla beraber evlatlarımıza da bir müjdemiz var. İlköğretime giden 14 bin çocuğumuza aylık 330 TL kantin desteğine başladık. Ankara'da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak, biz varız."

Kaynak: ANKA
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Mansur Yavaş, 14 bin ilköğretim öğrencisine kantin desteğini başlattı: Hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak Mansur Yavaş, 14 bin ilköğretim öğrencisine kantin desteğini başlattı: Hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Karla Mücadele Çalışmaları Sabaha Dek Sürdü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Karla Mücadele Çalışmaları Sabaha Dek Sürdü

Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, 14 Bin İlkokul Çocuğuna Kantin Desteği Verileceğini Duyurdu: 'Ankara'da Hiçbir Çocuk Karnı Aç Eğitim Almayacak, Biz Varız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş, 14 Bin İlkokul Çocuğuna Kantin Desteği Verileceğini Duyurdu: "Ankara'da Hiçbir Çocuk Karnı Aç Eğitim Almayacak, Biz Varız" - Son Dakika
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