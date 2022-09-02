Mansur Yavaş, 180 Bin 150 Çocuğa Kırtasiye Desteği Yapacaklarını Açıkladı - Son Dakika
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Mansur Yavaş, 180 Bin 150 Çocuğa Kırtasiye Desteği Yapacaklarını Açıkladı

02.09.2022 16:39
Mansur Yavaş, 180 Bin 150 Çocuğa Kırtasiye Desteği Yapacaklarını Açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim desteğinde bulunacak. Sosyal yardım alan 108 bin ailenin Başkent Kartlarına 180 bin 150 çocuğun eğitim ve kırtasiye masrafları için pazartesiden itibaren kişi başı 300 TL, toplam 54 milyon 45 bin TL yükleme yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim desteğinde bulunacak. Sosyal yardım alan 108 bin ailenin Başkent Kartlarına 180 bin 150 çocuğun eğitim ve kırtasiye masrafları için pazartesiden itibaren kişi başı 300 TL, toplam 54 milyon 45 bin TL yükleme yapılacak.

ABB, eğitimde fırsat eşitliği adına geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal yardım alan ailelerin ve okula başlayacak çocukların ailelerine ve 5 Eylül 2022 tarihinden itibaren kişi başı 300 TL eğitim ve kırtasiye desteği yapacak.

KIRTASİYE DESTEĞİ ESNAFIN DA YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan 108 bin 810 ailenin 180 bin 150 çocuğunun eğitim ve kırtasiye masrafları için kişi başı 300'er liradan toplam 54 milyon 45 bin TL tutarında destek yapacak. 300'er TL'lik destek tutarının ailelerin Başkent Kart'larına yüklenmesine pazartesi günü başlanacak.

Başkent Kart'lara yüklenen bakiyeler yalnızca kırtasiye ve eğitim hizmeti veren esnafın dükkanlarında kullanılabilecek. Bu sayede Ankara'da eğitim ve kırtasiye alanında faaliyet gösteren esnafın da desteklenmesi hedefleniyor.

"FIRSAT EŞİTSİZLİĞİNİN EVLATLARIMIZIN IŞIĞINI GÖLGELEMESİNİ İSTEMİYORUZ"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Fırsat eşitsizliğinin geleceğimizin önüne geçmesini, evlatlarımızın ışığını gölgelemesini istemiyoruz. Sosyal yardım alan 108.810 ailemizin 180.150 çocuğuna kişi başı 300'er TL'den toplam 54.045.000 TL kırtasiye desteğimizi Pazartesi günü Başkent Kartlara yükleyeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, 180 Bin 150 Çocuğa Kırtasiye Desteği Yapacaklarını Açıkladı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş, 180 Bin 150 Çocuğa Kırtasiye Desteği Yapacaklarını Açıkladı - Son Dakika
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