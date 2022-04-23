Mansur Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu konuşma engelli Esila'ya bıraktı! Esila'nın ilk kararı: Güne şiirle başlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Mansur Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu konuşma engelli Esila'ya bıraktı! Esila'nın ilk kararı: Güne şiirle başlanacak

23.04.2022 10:02

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu konuşma engelli Esila'ya bıraktı. Elisa ile Mansur Yavaş işaret diliyle selamlaştı. Başkanlık koltuğunda oturan Elisa, Ankara'nın şiir gibi bir şehir olmasını ve belediye çalışanlarının her gün işe "başkanın onlara göndereceği şiir" ile başlamalarını istedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Esila'ya bıraktı. Yavaş'ın makam koltuğuna oturan Esila, talep ve isteklerini anlattı. 23 Nisan için hazırlanan videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Yavaş paylaşımına "Esila tüm Cumhuriyet çocuklarına ses oldu, bize şiir gibi bir başkenti yüreğinin sesiyle anlattı. İyi ki varsınız, iyi ki geleceğimiz sizlere emanet" notunu düştü.

"ANKARA ŞİİR GİBİ BİR ŞEHİR OLSUN"

Elisa,"Bugün bu şehrin başlangıç kabul edilerek, şiir gibi bir şehir olmasını arzu ediyorum. Şu andan itibaren ABB çalışanlarınınher gün başkanlarının kendilerine göndereceği şiirle işe başlamalarını istiyorum" diyerek "Vatan Türküsü" adlı kendi şiirini işaret diliyle aktardı.

Ardından Mansur Yavaş da Elisa'ya "Şiir gibi şehir sloganını çok tuttum. Ben de her çalışanın güne bir şiirle başlamaları için talimat vereceğim" dedi.

YORUMLAR
500
ENGEL TANIMADAN HEDİYELERİ HAZIRLAYIP KÖY OKULUNA ULAŞTIRDILAR ENGEL TANIMADAN HEDİYELERİ HAZIRLAYIP KÖY OKULUNA ULAŞTIRDILAR Van Valisi Bilmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı Van Valisi Bilmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Mansur Yavaş, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu konuşma engelli Esila'ya bıraktı! Esila'nın ilk kararı: Güne şiirle başlanacak - Son Dakika


Son Dakika
10:08 Trafikte şaşırtıcı anlar: Pantolonunu çıkartıp yola fırladı
10:06 Hadise merakları giderdi: Hamile değilim
10:02 Mansur Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu konuşma engelli Esila'ya bıraktı! Esila'nın ilk kararı: Güne şiirle başlanacak
09:52 AK Partili Ceylanpınar Belediyesi hakkında "hizmet damgalı pasaport" soruşturması: İçişleri Bakanı Soylu onay verdi
09:43 Ulusal egemenliğimizin 102. yılı: Anıtkabir'deki törenlere TBMM Başkanı Şentop katılacak
09:22 Bağdat Caddesi'nde kaza yolcular araçta sıkıştı, sürücüler birbirini suçladı
09:16 "Aday olacak mısınız?" sorusuna İmamoğlu yanıtı: Kendimi taca atmıyorum ancak adayım Kılıçdaroğlu'dur
08:57 Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş
08:54 Bürokraside yeni atamalar: TÜİK başta olmak üzere pek çok yerin üst düzey yöneticisi değişti
08:53 Yeni iddia: Kılıçdaroğlu, altılı masadaki küçük partileri CHP ve İYİ Parti listelerine davet edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 10:13:32. #1.11#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu konuşma engelli Esila'ya bıraktı! Esila'nın ilk kararı: Güne şiirle başlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement