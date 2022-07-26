Mansur Yavaş, 801 milyon dolarlık bir enkaza dönüşen Ankapark için savcılığa başvurdu - Son Dakika
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Mansur Yavaş, 801 milyon dolarlık bir enkaza dönüşen Ankapark için savcılığa başvurdu

26.07.2022 14:59

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Seyit Torun ile birlikte Ankapark'ta incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankapark'ın bu şekilde çürütülmesine sebep olanlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum. Kimdir sorumlusu; savcılık araştırsın, gelsin bulsun" şeklinde konuştu. Melih Gökçek tarafından yapılan Ankapark'a 801 milyon dolar harcanmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Seyit Torun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile beraber geçtiğimiz günlerde 3 yıllık hukuki sürecin sonunda belediyeye devredilen Ankapark'ta açıklamalarda bulundu. Yavaş, Ankapark'ın çürütülmesinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

"801 MİLYON DOLARDAN FAZLASI VAR EKSİĞİ YOK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in "801 milyon dolar değil, 400-500 milyon dolar harcandı" açıklamasına yönelik "fazlası var eksiği yok" yorumunu yaparak şunları söyledi:"801 milyon doları kuruşuna kadar izah ettik. Altı aydır yayınlıyoruz. Bugüne kadar hiçbir itiraz gelmedi. 801 milyon dolardan fazlası vardır eksiği yoktur bundan eminim. Ankapark'ın bu şekilde çürütülmesine sebep olanlar hakkında dün Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulundum. Kimdir bunun sorumlusu Savcılık gelsin, araştırsın bulsun. Büyükşehir'in bir kusuru varsa gelsin bizi de incelesin. Kaç defa mahkemeye buranın hırsızlık yapılırken fotoğraflarını verdik. Kaç defa mahkemeden kendi lehimize tedbir istedik bunları göreceklerdir. Ankaralının parasının çarçur edilmesine asla izin vermeyeceğiz."

"GÜZELLİKLE VERSEYDİ BÖYLE OLMAZDI"

"Kaldı ki ben şöyle düşünüyorum; buranın işletmesi Çin'den malları getiren firmaya verilmiş. Buna da zaten ihaleye fesattan dolayı şikayetlerimizi yaptık. Bu şahsa sanırım ısrar edilmiş. 5 defa ihale edilip kimse tutmayınca altıncısı bu şahsa verilmiş. Sayın Gökçek buranın korunmasını istiyor olsaydı iflas eden ve çalışmadığı için pandemiden önce burayı kapatan şahsa belediyeye devrettirseydi ve bize güzellikle verselerdi bugün burası böyle olmayacaktı."

NE OLMUŞTU?

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yapılan ve işletmecinin çalıştıramayarak kapattığı Ankapark, mahkeme sürecinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti. ABB Başkanı Mansur Yavaş, geriye 801 milyon dolarlık enkazın kaldığı Ankapark'ın geleceğine karar vermek için belediyenin sitesinden anket başlatmıştı.

YORUMLAR (1)
  • Ali murat Çetinkaya: bu paranın tamamı melih gökçek ten alınmalıdır gerekli tahkikat yapılmalı yapılmas sa her gelen bunu geldine mübah kılar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Kuşoğlu, ANKAPARK'ı gezdi CHP Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Kuşoğlu, ANKAPARK'ı gezdi CHP Genel Başkan Yardımcıları Kuşoğlu ve Torun, Abb Başkanı Yavaş ile Birlikte Ankapark'ı İnceledi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Kuşoğlu ve Torun, Abb Başkanı Yavaş ile Birlikte Ankapark'ı İnceledi.

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, 801 milyon dolarlık bir enkaza dönüşen Ankapark için savcılığa başvurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mansur Yavaş, 801 milyon dolarlık bir enkaza dönüşen Ankapark için savcılığa başvurdu - Son Dakika
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