Mansur Yavaş'a, AK Parti cephesinden Oran Kavşağı eleştirisi: Beceriksizlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Turan Güneş Bulvarı'ndaki Oran Kavşağı'ndaki çalışmaların uzamasına AK Partili isimlerden tepki geldi. Bölgede her gün yoğun trafik meydana geldiğini belirten AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, büyükşehir belediyesini eleştirdi.

"AK PARTİLİ BELEDİYELERDEN YARDIM MI BEKLİYORSUNUZ?"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Göz boyamakla olmuyor bu işler..." ifadelerini kullanan İl Başkanı Hakan Özcan, ABB'ye yönelik şunları söyledi: "Aylardır bitmeyen Oran Kavşağı yüzünden mağdur olan vatandaşımız beceriksizliğe isyan ediyor. Neyi bekliyorsunuz AK Partili ilçe belediyelerimizden yardım mı?"

"CHP DEMEK ÇİLE DEMEK"

AK Parti Genel Sekreteri Şahin ise, Twitter hesabından paylaştığı, "CHP demek çile demek, Mansur Yavaş demek beceriksizlik demek…" mesajıyla Mansur Yavaş ve CHP'ye tepki gösterdi.