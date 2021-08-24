Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu aday ol derse o zaman düşünülür - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Yavaş, Ankara'nın yerel gündeminin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuştu. Altaylı'nın "Anketlerde isminiz üst sıralarda çıkıyor, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ne düşünüyorsunuz" sorusunu yanıtlayan Yavaş, "Kemal bey beni birçok muhalif isme rağmen aday yaptı. Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında bir şey yapma durumum olamaz. Günü geldiğinde aday ol derlerse bunu konuşuruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NIN İSMİ ÖNEMLİ OLMAYABİLİR"

Millet İttifakı'nın üzerinde çalıştığı sistem sonucunda Cumhurbaşkanı adayının isminin bir öneminin kalmayacağını belirten Yavaş, şunları söyledi:

Şimdi burada sayın Genel Başkanımız sayın Akşener ve Millet İttifakı'nın genel başkanlarının mutabık kaldığı konu var. Öncelikle sistem tanımlanıyor. Başkanlık sisteminin verim vermediği görülüyor. Bir model koyalım ortaya, o sistem üzerinden gidelim. Eğer bu gerçekleşirse Cumhurbaşkanı'nın ismi kalmayacaktır. Bunlar takvime konulur. Şu tarihte şunlar yapılacak diye. Ben Cumhurbaşkanı'nın isminin çok önemli olmadığını düşünüyorum. Kemal bey beni birçok muhalif isme rağmen aday yaptı. Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında bir şey yapma durumum olamaz.

"SEÇİMLER GELDİĞİNDE DÜŞÜNÜRÜZ"

Bir iz bırakıyoruz. Genel başkanının bu konudaki elini rahatlatmamız lazım. Benim gururumu okşuyor ama motivasyonumu bozuyor. Ben yarın kendimi kalkıp da kibrime yenilerek ben Ankara'da aday olmayayım moduna girdiğim zaman motivasyonum ortadan kalkar. Genel başkanlar günü geldiği zaman karar vereceğiz diyorlar. İmamoğlu ve Yavaş hangisi güçlü her gün tartışılıyor. Seçim gündemde değil şu anda.

Eğer o dönem böyle bir şey söz konusu olursa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geldiğimiz zaman bunu düşünmemiz lazım. Şu anda bir sığınmacı durumu var, Türkiye'nin sıkıntıları var. Bunların çözülmesi gerekiyor.