Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş'a Hdp Kazandıracak"

Mansur Yavaş'a Hdp Kazandıracak"

53 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz" dedi. Bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçilirse HDP oyları ile seçileceğini söyledi. Temelli, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:32 Kaynak: İHA

Siyaset, Sezai Temelli, Mansur Yavaş, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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