Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kabrini Ziyareti Sırasında Şok Protesto

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok protesto CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a protesto Yavaş'a, "Sen buraya yakışmıyorsun" tepkisiANKARA - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, merhum Genel Başkanı Muhsin...

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok protesto

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a protesto

Yavaş'a, "Sen buraya yakışmıyorsun" tepkisi



ANKARA - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında protesto edildi.

Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10. yılında kabri başında anıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş da Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyarette bulundu. Yavaş, Yazıcığlu'nın kabrinde dua ettiği sırada iki vatandaş tarafından protesto edildi. Vatandaşlar, "Sen buraya yakışmıyorsun" diyerek, Yavaş'ı protesto ettiler. Yavaş, protestonun ardından ziyaretine son verdi.

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