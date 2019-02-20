Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş'a Taksici Tepkisi

Mansur Yavaş'a Taksici Tepkisi

1 saat önce

Mansur Yavaş'a taksici tepkisiANKARA'da bir grup taksici, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın taksicileri Kızılay'a sokmayacağını söylediğini iddia ederek tepki gösterdi.

Mansur Yavaş'a taksici tepkisi

ANKARA'da bir grup taksici, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın taksicileri Kızılay'a sokmayacağını söylediğini iddia ederek tepki gösterdi.

Ankara'da bir grup taksici, Mansur Yavaş'ın taksicileri Kızılay'a sokmayacağını söylediğini iddia ederek Kızılay'da bir araya geldi. Burada grup adına konuşan Yalçın Koçaş, Kızılay'da atılacak adımın tüm şehri ilgilendirdiğini söyledi. Hiç kimsenin Kızılay ve taksilerle ilgili tek başına karar verme hakkı olmadığını belirten Kocaç, "Mansur Yavaş, Kızılay'a taksilerin girmesini engelleyen bir projeden bahsederek, taksicileri Kızılay'a sokmayacağını söylemiştir. Bunun ardından tepkimizi görünce söyleminden vazgeçmiş ve 'Kızılay'a sadece taksiciler girecek' demiştir. Ayrıca Kızılay'ı yayalaştırmayı düşündüğünü de söylemiştir. Sayın Yavaş, sürekli çelişen vaatlerini sıralarken, ne taksicileri, ne taksicilerin önemini, ne de Ankara'yı bilmediği izlenimini uyandırmaktadır" dedi. Kocaş, yerel seçimde AK Partili Mehmet Özhaseki'yi destekleyeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:45 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Kızılay, Mansur Yavaş, Politika
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