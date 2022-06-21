Mansur Yavaş Açıkladı: 3-4 Irmağın, Yeraltı Suyunun Biriktiği Alana Ankapark'ı Yapmışlar - Son Dakika
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Mansur Yavaş Açıkladı: 3-4 Irmağın, Yeraltı Suyunun Biriktiği Alana Ankapark'ı Yapmışlar

21.06.2022 16:32
Mansur Yavaş Açıkladı: 3-4 Irmağın, Yeraltı Suyunun Biriktiği Alana Ankapark'ı Yapmışlar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 4 yurttaşın yaşamını yitirdiği Başkentteki sel felaketine ilişkin Afet Bilgilendirme Raporu’nu sundu. Yavaş, Ankara Çayı, Söğütözü Deresi ve Dikmen Deresi işaret ederek, “Burası Ankara’da 3, 4 tane ırmağın, yeraltı suyunun biriktiği bir alan. Buraya herhangi bir yapı yapılabilir mi? Bir bakalım neresi? Bilmeyenler görsün burayı… ANKAPARK” dedi. ANKAPARK, Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara maledilmiş, ancak daha sonra işletilemediği için bugün terkedilmiş durumda.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 4 yurttaşın yaşamını yitirdiği Başkentteki sel felaketine ilişkin Afet Bilgilendirme Raporu'nu sundu. Yavaş, Ankara Çayı, Söğütözü Deresi ve Dikmen Deresi işaret ederek, "Burası Ankara'da 3, 4 tane ırmağın, yeraltı suyunun biriktiği bir alan. Buraya herhangi bir yapı yapılabilir mi? Bir bakalım neresi? Bilmeyenler görsün burayı… ANKAPARK" dedi. ANKAPARK, Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara maledilmiş, ancak daha sonra işletilemediği için bugün terkedilmiş durumda.

Mansur Yavaş, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir toplantı düzenleyerek yaşanan sel felaketine ilişkin "Afet Bilgilendirme Raporu"nu açıkladı.

Başkentte dere yataklarına imar izni verildiğine değinen Yavaş, Ankara Çayı, Söğütözü Deresi ve Dikmen Deresi'nin buluştuğu noktada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevden alınan AKP'li Melih Gökçek dönemindeki ANKAPARK'ın inşa edildiğini söyledi.

Yavaş bu duruma tepkisini şu şekilde dile getirdi:

"Burası Ankara'da 3, 4 tane ırmağın, yeraltı suyunun biriktiği bir alan. Buraya herhangi bir yapı yapılabilir mi? Bir bakalım neresi? Bilmeyenler görsün burayı… Sarı olan yerler yüksek riskli, kırmızı olan yer de ileride çok yüksek riskli yerler. Buraya ne yapmışız, bir bakalım. ANKAPARK'ı yapmışız. Burada oyuncaklar var. ANKAPARK yapılırken büyükçe bir gölet yapılmış. Göletteki suyu dahi taşımayarak çökmüş. Onun yerine göletin yeri değiştirilmiş. Buraya gidecek insanları biz nasıl güven ile taşıyacağız, bilmiyorum. İnşallah ANKAPARK'ı teslim aldıktan sonra ilk yapacağımız güvenlik yönünden yapacağımız bir incelemedir."

"801 MİLYON DOLARLIK İSRAF"

ABB Başkanı Mansur Yavaş; Ankapark'ın ABB'ye devri için mahkemenin henüz karar vermemiş olmasına kısa süre önce tepki göstermiş ve mayıs ayında şu açıklamayı yapmıştı:

"Bütçesi Ankaralı hemşehrilerimizin alın terinden çıkan Ankapark çürümeye devam ediyor. Siyasi hesaplarla Belediyemize devredilmeyen 801 milyon dolarlık israf yığınında zarar da ziyan da bitmiyor. Yetkililere sesleniyorum; kamu zararı ne zaman son bulacak?"

ABB'nin atıl durumdaki çürümeye terkedilmiş ANKAPARK'ın belediye devri için açtığı dava henüz sonuçlanmadı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş Açıkladı: 3-4 Irmağın, Yeraltı Suyunun Biriktiği Alana Ankapark'ı Yapmışlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş Açıkladı: 3-4 Irmağın, Yeraltı Suyunun Biriktiği Alana Ankapark'ı Yapmışlar - Son Dakika
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