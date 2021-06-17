Mansur Yavaş, Adana'da kreş temeli attı - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi 'ndeki 724 metrekare üzerine inşa edilecek 150 öğrenci kapasiteli kreşin temel atma töreni düzenlendi. Törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar , Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan , çeşitli kentlerden CHP'li ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından Kozan ilçesine inşa edilecek kreşin temeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'ın katıldığı törenle atıldı.

Son Dakika: Bahçeli'den HDP binasına düzenlenen saldırıya sert tepki: Saldırı kanlı bir prova, kalleş bir tertiptir

Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi vefat etti, 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi

Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli