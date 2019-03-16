Mansur Yavaş: Adaylık Kesinleşince Dava Açıyorlar (2)

'ANKARALININ İRADESİ KİMSEYE PASPAS ETTİRMEYECEĞİZ'Yazılı açıklama yapan Mansur Yavaş, "Yeni ayak oyunları ve entrikalarla seçime ve Ankaralıların hür iradesine müdahale hazırlıkları söz konusudur.

'ANKARALININ İRADESİ KİMSEYE PASPAS ETTİRMEYECEĞİZ'



Yazılı açıklama yapan Mansur Yavaş, "Yeni ayak oyunları ve entrikalarla seçime ve Ankaralıların hür iradesine müdahale hazırlıkları söz konusudur. Her türlü yalan, iftira ve komploya rağmen, anketlere yansıdığı biçimde, aradaki farkın artık kapatılamayacak boyutlara ulaşmış olması, rakibimizi yeni arayışlara itmiştir" dedi.



Mansur Yavaş, demokrasiye, hukuka ve Ankaralıların hür iradesine karşı girişilecek tavırların sadece Ankara'da değil tüm Türkiye'de seçimlere gölge düşüreceğini belirterek, şöyle devam etti:



"Ayrıca şu da bilinmelidir ki, milletimiz, mahkeme kararlarıyla suç işlediği sabit bulunmuş birisine tek kelime etmeyip, onun iftiraları üzerinden mağduru karalamaya çalışanları görmüştür. Milletimiz, utanç verici suçların sahibinden 'saygın iş adamı', mağdurdan ise 'dolandırıcı' çıkarmaya çalışan ucuz siyaseti teşhis etmiştir ve bu siyasetin sahiplerine hak ettiği dersi vermek için sandığı beklemektedir. Seçmenlerin hakemliğinden korkanların ve sahadan gelen kötü sonuçlarla paniğe kapılıp hukuk dışı yollarla çare arayanların zavallılığı sonuç vermeyecektir. Bu komplolardan sonuç alınmasına ne biz ne de Ankara seçmeni izin verecektir. Yaptıklarını ve yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Onların seçimin gidişatını değiştirmek için kafalarındaki tuzaklar ne olursa olsun, hukukumuzu ve Ankaralının iradesini kimseye paspas ettirmeyeceğiz."



Yavaş, açıklamasının sonunda, "Hak yerini bulacak, Ankara kazanacak" dedi.

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