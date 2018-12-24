Mansur Yavaş: "(Akşener'i Ziyareti) Biz Ankara İçin Bir Araya Geldik"
1 saat önce
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretine ilişkin, "Biz Ankara için bir araya geldik" dedi.
CHP
'nin Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
, İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'i ziyaretine ilişkin, "Biz Ankara için bir araya geldik" dedi.
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'i ziyaret etti. Yavaş, olumlu bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaptığımız çalışmaları kendisine ilettik ve bundan sonra da Ankara ve Türkiye
çapında bu yapılan ittifakın başarıyla sonuçlanması dileğinde bulunduk" dedi. "Farklılıklar tartışmayı gerektirmemeli" diyen Yavaş, "Farklılıklar bizim zenginliğimiz diyorsak bir araya gelmenin de ne kadar değerli olduğunun farkında olmalıyız. Zaman zaman AK Parti de kendisiyle aynı ideolojide olmayan adaylarla bir araya gelmiştir. Biz Ankara için bir araya geldik. Söz
konusu Ankara, parti değil. Başaracağız ve herkese hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:29 Kaynak: İHA
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