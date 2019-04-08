Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Mansur Yavaş, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

14 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını aldıktan sonra ilk iş olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mansur Yavaş, Anıtkabir'i Ziyaret Etti, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını aldıktan sonra ilk iş olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, mazbatasını almasının ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Yavaş, daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Yavaş, özel deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Aziz Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bugün 'Ey Türk İstikbalinin Evladı' hitaplarınızın şuurunda bir belediye başkanı olarak manevi huzurlarınızda bulunmanın sevinç ve gururu içindeyim. Aziz hatıranız önünde Milli Mücadele'nin karargahı, Başkentimiz Ankara için söz veriyorum. Cumhuriyetimizin hür ve eşit vatandaşlarının, aziz Ankaralılara hiçbir ayrım yapmadan, adalet ve hukuk çerçevesinde hizmet götürmek en önemli ilkem olacaktır. Milli ve manevi varlığımızı oluşturan kadim medeniyet birikimimizi muhafaza ederek insanlığın ortak değerlerine sahip çıkacağım. Hukuk içinde, devlet adabına ve insan onuruna zeval getirmeden en büyük emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti, büyük ailem olarak gördüğüm Ankara'ya yorulmadan hizmet edeceğim."

Ziyaret sırasında vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle izdiham yaşandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:07 Kaynak: İHA

Ankara, Mansur Yavaş, Anıtkabir, Güncel
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