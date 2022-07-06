Mansur Yavaş, Ankapark davasında çıkan kararı duyurdu: ABB'ye devredilen parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yapım maliyetini 801 milyon dolar olarak açıkladığı Ankapark davasında karar çıktı. ABB'nin atıl durumdaki parkı devralmak için açtığı davanın Ankara 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları da hazır bulundu.

ABB'YE DEVREDİLDİ

Mahkeme, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mahkemenin kararının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

"PARKIN GELECEĞİNE ANKARALILAR İLE BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"

Yavaş, "2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı. Bugün parkın tahliyesine ve belediyemize devrine karar verildi. Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak, parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.