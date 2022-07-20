Mansur Yavaş: "Ankapark'ın Kapılarını Yarın Basına, Çok Yakında İse Vatandaşlarımıza Açacağız" - Son Dakika
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Mansur Yavaş: "Ankapark'ın Kapılarını Yarın Basına, Çok Yakında İse Vatandaşlarımıza Açacağız"

20.07.2022 20:36

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Ankapark'ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına, çok yakında ise vatandaşlarımıza açacağız” açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, " Ankapark'ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına, çok yakında ise vatandaşlarımıza açacağız" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 801 milyon dolara yapılan ve 18 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen Ankapark'ın yarın basına, çok yakında ise vatandaşlara açılacağını parkın mevcut durumunun videosunu paylaşarak duyurdu.

Yavaş, sosyal medya hesabından, "Ankapark'ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına, çok yakında ise vatandaşlarımıza açacağız" açıklamasını yaptı. Yavaş'ın paylaştığı videonun sonunda "Detaylar yakında kamuoyu ile paylaşılacak" ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankapark, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'Ankapark'ın Kapılarını Yarın Basına, Çok Yakında İse Vatandaşlarımıza Açacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş: "Ankapark'ın Kapılarını Yarın Basına, Çok Yakında İse Vatandaşlarımıza Açacağız" - Son Dakika
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