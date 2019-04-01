Mansur Yavaş: "Ankara, İstanbul ve Ülkemiz İçin Hayırlı Olsun"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş, resmi olmayan seçim sonuçlarına ilişkin, "Ankara, İstanbul ve ülkemiz için hayırlı olsun. İnşallah Türkiye bundan sonra daha rahatlayacak diye düşünüyorum.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş, resmi olmayan seçim sonuçlarına ilişkin, "Ankara, İstanbul ve ülkemiz için hayırlı olsun. İnşallah Türkiye bundan sonra daha rahatlayacak diye düşünüyorum." dedi.



Yavaş, evinden ayrılırken, dün gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Resmi olmayan seçim sonuçlarına ilişkin Yavaş, "Ankara, İstanbul ve ülkemiz için hayırlı olsun. İnşallah Türkiye bundan sonra daha rahatlayacak diye düşünüyorum." diye konuştu.



Apartman sakinleriyle fotoğraf çektirdikten sonra seçim iletişim merkezine geçen Yavaş, burada "Mansur başkan" sloganlarıyla karşılandı.

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