Mansur Yavaş: "Ankara'mıza 3. Teknoloji Merkezi'miz Techbridge Akademi'yi Kazandırıyoruz" - Son Dakika
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Mansur Yavaş: "Ankara'mıza 3. Teknoloji Merkezi'miz Techbridge Akademi'yi Kazandırıyoruz"

04.06.2022 22:13

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Çağı yakalamış ve gençlere alan açmış bir Başkent miras bırakacağız. Ankara’mıza 3. Teknoloji Merkezi’miz Techbridge Akademi’yi kazandırıyoruz. Gençlerimiz için robotik kodlama, yapay zeka, 3D modelleme, metaverse eğitimi gibi pek çok alanda Ansera'da hizmete başlıyoruz” dedi.

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Çağı yakalamış ve gençlere alan açmış bir Başkent miras bırakacağız. Ankara'mıza 3. Teknoloji Merkezi'miz Techbridge Akademi'yi kazandırıyoruz. Gençlerimiz için robotik kodlama, yapay zeka, 3D modelleme, metaverse eğitimi gibi pek çok alanda Ansera'da hizmete başlıyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'teki teknoloji merkezlerinin 3'üncüsü olan Techbridge Akademi'nin açılacağını duyurdu. Yavaş sosyal medya hesabından Techbridge Akademi'ye ilişkin detayları anlatan bir video paylaştı. Yavaş, paylaşımına şu notu düştü:

"Çağı yakalamış ve gençlere alan açmış bir Başkent miras bırakacağız. Ankara'mıza 3. Teknoloji Merkezi'miz Techbridge Akademi'yi kazandırıyoruz. Gençlerimiz için robotik kodlama, yapay zeka, 3D modelleme, metaverse eğitimi gibi pek çok alanda Ansera'da hizmete başlıyoruz"

Mansur Yavaş: Ankara'mıza 3. Teknoloji Merkezi'miz Techbridge Akademi'yi Kazandırıyoruz
Mansur Yavaş: Ankara'mıza 3. Teknoloji Merkezi'miz Techbridge Akademi'yi Kazandırıyoruz
Mansur Yavaş: Ankara'mıza 3. Teknoloji Merkezi'miz Techbridge Akademi'yi Kazandırıyoruz
Mansur Yavaş: Ankara'mıza 3. Teknoloji Merkezi'miz Techbridge Akademi'yi Kazandırıyoruz
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Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'Ankara'mıza 3. Teknoloji Merkezi'miz Techbridge Akademi'yi Kazandırıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş: "Ankara'mıza 3. Teknoloji Merkezi'miz Techbridge Akademi'yi Kazandırıyoruz" - Son Dakika
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