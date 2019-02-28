Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş Ankara Toptancı Hali Esnafını Ziyaret Etti

Mansur Yavaş Ankara Toptancı Hali Esnafını Ziyaret Etti

52 dakika önce

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Sürdürülebilir olmayan tanzim satışlarının ileride tekrar etmemesi için Ankara'da tarımı destekleyeceğiz.

Mansur Yavaş Ankara Toptancı Hali Esnafını Ziyaret Etti, System.String[]
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Sürdürülebilir olmayan tanzim satışlarının ileride tekrar etmemesi için Ankara'da tarımı destekleyeceğiz." dedi.

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde çalışan işçileri ziyaret etti, çalışanlardan fiyatlar hakkında bilgi aldı. Mansur Yavaş'a, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da eşlik etti.

Mansur Yavaş ve Fethi Yaşar, daha sonra Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nde (ASEMKOM) esnafla kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltının ardından konuşan Yavaş, esnafla sorunları dinlemek için geldiklerini belirterek tarımsal sulama hakkındaki projelerine değindi.

Ankaralıların sebze ve meyveyi ucuza alabilmesi için tarımı destekleyeceğini ifade eden Yavaş, şunları söyledi:

"Sürdürülebilir olmayan tanzim satışlarının ileride tekrar etmemesi için Ankara'da tarımı destekleyeceğiz. Özellikle gittiğim yerlerde mutlaka söylüyorum, Kızılırmak suyu yakında boşa çıkacak. Bununla Gölbaşı, Bala arasında bin kilometre karelik, aşağı yukarı içerisinde 150-200 bin dekarlık sulu tarım yapılabilecek yeri tarıma açacağız. Böyle olunca nakliye işi de azalacak. Dolayısıyla Ankara'daki üretici para kazanacak hem de hale daha ucuz gelecek. Ankaralı, taze meyve sebzeyi daha ucuz yiyecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:10 Kaynak: AA

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