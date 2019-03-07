Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş: "Anlattığımız Projelerin Hepsi İstihdama Yönelik İşlerdir"

Mansur Yavaş: "Anlattığımız Projelerin Hepsi İstihdama Yönelik İşlerdir"

56 dakika önce

- CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın konuşması ANKARA - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

- CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın konuşması ANKARA - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu. -3-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:21 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Güncel
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