Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş, araç ve ihale genelgesi yayımladı

Mansur Yavaş, araç ve ihale genelgesi yayımladı

2 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına ilişkin iki genelge yayımladı.

Mansur Yavaş, araç ve ihale genelgesi yayımladı, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına ilişkin iki genelge yayımladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:23 
Ankara, Ekonomi
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