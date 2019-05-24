Mansur Yavaş, araç ve ihale genelgesi yayımladı
2 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına ilişkin iki genelge yayımladı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:23
Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına ilişkin iki genelge yayımladı.
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