Mansur Yavaş: Aşti'de Yenileme Çalışmalarımızın İlk Etabını Bitirdik - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Aşti'de Yenileme Çalışmalarımızın İlk Etabını Bitirdik

05.06.2022 19:01

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankaralıların ve yolu Ankara’ya düşenlerin anılarının şahidi AŞTİ’de yenileme çalışmalarımızın ilk etabını bitirdik. Diğer etapları da yıl sonuna kadar tamamladığımızda büfeler ve gişeleri yeni görünümüne kavuşturacak; ofis, kütüphane ve sergi alanlarını hizmetinize sunacağız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankaralıların ve yolu Ankara'ya düşenlerin anılarının şahidi AŞTİ'de yenileme çalışmalarımızın ilk etabını bitirdik. Diğer etapları da yıl sonuna kadar tamamladığımızda büfeler ve gişeleri yeni görünümüne kavuşturacak; ofis, kütüphane ve sergi alanlarını hizmetinize sunacağız" dedi.

Mansur Yavaş, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nin (AŞTİ) yenileme çalışmalarının ilk aşamasının bitirildiğini duyurdu. Yavaş, bugün sosyal medya hesabında, AŞTİ'deki yenileme çalışmalarını içeren bir video paylaştı. Yavaş, paylaşımına şu notu düştü:

"Ankaralıların ve yolu Ankara'ya düşenlerin anılarının şahidi AŞTİ'de yenileme çalışmalarımızın ilk etabını bitirdik. Diğer etapları da yıl sonuna kadar tamamladığımızda büfeler ve gişeleri yeni görünümüne kavuşturacak; ofis, kütüphane ve sergi alanlarını hizmetinize sunacağız."

Mansur Yavaş: Aşti'de Yenileme Çalışmalarımızın İlk Etabını Bitirdik
Mansur Yavaş: Aşti'de Yenileme Çalışmalarımızın İlk Etabını Bitirdik
Mansur Yavaş: Aşti'de Yenileme Çalışmalarımızın İlk Etabını Bitirdik
Mansur Yavaş: Aşti'de Yenileme Çalışmalarımızın İlk Etabını Bitirdik

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Aşti'de Yenileme Çalışmalarımızın İlk Etabını Bitirdik - Son Dakika

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