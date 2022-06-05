Mansur Yavaş Başkent'in üçüncü Teknoloji Merkezi'ni duyurdu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), BLD 4.0 dijital dönüşüm uygulamaları çerçevesinde bilişim sektörüne destek olmak ve genç girişimcileri teşvik etmek amacıyla üçüncü teknoloji merkezini açacağını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Çağı yakalamış ve gençlere alan açmış bir Başkent miras bırakacağız" dedi.

Hizmet anlayışında dijital dönüşüm başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'te özellikle istihdama katkı sağlayacak ve genç girişimcilere destek olacak çalışmalara hız verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından hayata geçirilen 'BLD 4.0' uygulamalarıyla Başkentlileri buluşturan ABB; Kuzey Yıldızı ve Dikmen Teknoloji Köprüsü'nden sonra 3'üncü teknoloji merkezini ANSERA Alışveriş Merkezi içinde açmaya hazırlanıyor.

Geleceğin meslekleri: Metaverse, robotik kodlama, kriptoloji

Gençlere müjdeyi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Çağı yakalamış ve gençlere alan açmış bir Başkent miras bırakacağız. Ankara'mıza 3. Teknoloji Merkezimiz TechBridge Akademi'yi kazandırıyoruz. Gençlerimiz için robotik kodlama, yapay zeka, 3D modelleme, metaverse eğitimi gibi pek çok alanda Ansera'da hizmete başlıyoruz" dedi.

Ankara'da bilişim sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ve ücretsiz hizmet verecek "TechBridge Akademi"de; dijital çağın en popüler eğitimleri uzman eğitmenler tarafından hem teorik hem de pratik olarak verilecek.

Akademinin kapılarını bilişim meraklısı gençlere haziran ayı içinde açacak olan ABB; metaverse eğitiminden oyun geliştirmeye, kriptolojiden robotik kodlamaya kadar geleceğin meslekleri ile buluşturacağı genç girişimcilerin dünyaya açılmasını da sağlayacak. Özel eğitim üssü, 22 üst düzey eğitime yönelik akademik çalışmalara da ev sahipliği yapacak.

Son teknoloji green box ve white box stüdyosu da yer alıyor

Silikon Vadisi modeli örnek alınarak kurulan TechBridge Akademi, eğitimlere uygun modern cihazlarla da donatıldı. 250 kişilik kapasiteye sahip olan Akademi'de ayrıca Greenbox, White Box Eğitim Stüdyosu, akıllı tahtalar, konferans salonu, dinlenme alanları ve basit spor aktivitelerinin yapılabileceği alanlar oluşturuldu.

Hedef: 3 yıl içinde 100 binin üzerinde genci dijital endüstriye kazandırmak

Akademi'de açılacak kurslara katılma hakkı kazanan gençler, alacakları eğitimlerin ardından bilişim sektöründe meslek sahibi olma şansını da yakalayabilecek.

ABB proje çerçevesinde Başkentli gençlere verilecek üst düzey teknoloji eğitimlerinin ardından 2-3 yıl içinde 100 binin üzerinde gencin dijital endüstrilere kazandırılmasını hedefliyor. Akademi'de oyun geliştirmeden, robotik kodlamaya kadar pek çok ders verilecek.