Mansur Yavaş Başkent'in üçüncü Teknoloji Merkezi'ni duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Mansur Yavaş Başkent'in üçüncü Teknoloji Merkezi'ni duyurdu

05.06.2022 14:41

Mansur Yavaş Başkent'in üçüncü Teknoloji Merkezi'ni duyurdu Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), BLD 4.

Mansur Yavaş Başkent'in üçüncü Teknoloji Merkezi'ni duyurdu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), BLD 4.0 dijital dönüşüm uygulamaları çerçevesinde bilişim sektörüne destek olmak ve genç girişimcileri teşvik etmek amacıyla üçüncü teknoloji merkezini açacağını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Çağı yakalamış ve gençlere alan açmış bir Başkent miras bırakacağız" dedi.

Hizmet anlayışında dijital dönüşüm başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'te özellikle istihdama katkı sağlayacak ve genç girişimcilere destek olacak çalışmalara hız verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından hayata geçirilen 'BLD 4.0' uygulamalarıyla Başkentlileri buluşturan ABB; Kuzey Yıldızı ve Dikmen Teknoloji Köprüsü'nden sonra 3'üncü teknoloji merkezini ANSERA Alışveriş Merkezi içinde açmaya hazırlanıyor.

Geleceğin meslekleri: Metaverse, robotik kodlama, kriptoloji

Gençlere müjdeyi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Çağı yakalamış ve gençlere alan açmış bir Başkent miras bırakacağız. Ankara'mıza 3. Teknoloji Merkezimiz TechBridge Akademi'yi kazandırıyoruz. Gençlerimiz için robotik kodlama, yapay zeka, 3D modelleme, metaverse eğitimi gibi pek çok alanda Ansera'da hizmete başlıyoruz" dedi.

Ankara'da bilişim sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ve ücretsiz hizmet verecek "TechBridge Akademi"de; dijital çağın en popüler eğitimleri uzman eğitmenler tarafından hem teorik hem de pratik olarak verilecek.

Akademinin kapılarını bilişim meraklısı gençlere haziran ayı içinde açacak olan ABB; metaverse eğitiminden oyun geliştirmeye, kriptolojiden robotik kodlamaya kadar geleceğin meslekleri ile buluşturacağı genç girişimcilerin dünyaya açılmasını da sağlayacak. Özel eğitim üssü, 22 üst düzey eğitime yönelik akademik çalışmalara da ev sahipliği yapacak.

Son teknoloji green box ve white box stüdyosu da yer alıyor

Silikon Vadisi modeli örnek alınarak kurulan TechBridge Akademi, eğitimlere uygun modern cihazlarla da donatıldı. 250 kişilik kapasiteye sahip olan Akademi'de ayrıca Greenbox, White Box Eğitim Stüdyosu, akıllı tahtalar, konferans salonu, dinlenme alanları ve basit spor aktivitelerinin yapılabileceği alanlar oluşturuldu.

Hedef: 3 yıl içinde 100 binin üzerinde genci dijital endüstriye kazandırmak

Akademi'de açılacak kurslara katılma hakkı kazanan gençler, alacakları eğitimlerin ardından bilişim sektöründe meslek sahibi olma şansını da yakalayabilecek.

ABB proje çerçevesinde Başkentli gençlere verilecek üst düzey teknoloji eğitimlerinin ardından 2-3 yıl içinde 100 binin üzerinde gencin dijital endüstrilere kazandırılmasını hedefliyor. Akademi'de oyun geliştirmeden, robotik kodlamaya kadar pek çok ders verilecek.

Mansur Yavaş Başkent'in üçüncü Teknoloji Merkezi'ni duyurdu
Mansur Yavaş Başkent'in üçüncü Teknoloji Merkezi'ni duyurdu
Mansur Yavaş Başkent'in üçüncü Teknoloji Merkezi'ni duyurdu
Mansur Yavaş Başkent'in üçüncü Teknoloji Merkezi'ni duyurdu

YORUMLAR
500
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken konuşma! 'Cumhurbaşkanı adayı olmalı' diyenler hayal kırıklığına uğrayacak Mansur Yavaş'tan dikkat çeken konuşma! 'Cumhurbaşkanı adayı olmalı' diyenler hayal kırıklığına uğrayacak Mansur Yavaş: Aşti'de Yenileme Çalışmalarımızın İlk Etabını Bitirdik Mansur Yavaş: Aşti'de Yenileme Çalışmalarımızın İlk Etabını Bitirdik
Kaynak: İHA

Mansur Yavaş, Metaverse, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş Başkent'in üçüncü Teknoloji Merkezi'ni duyurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 19:15:55. #1.13#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş Başkent'in üçüncü Teknoloji Merkezi'ni duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement