Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş, BBP'li Adayı Ziyaret Etti

Mansur Yavaş, BBP'li Adayı Ziyaret Etti

7 dakika önce

MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölbaşı Belediye Başkan adayı Serkan Yüksek'i ziyaret etti.

Mansur Yavaş, BBP'li Adayı Ziyaret Etti, System.String[]
MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölbaşı Belediye Başkan adayı Serkan Yüksek'i ziyaret etti.

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı Belediye Başkan adayı Serkan Yüksek'i seçim bürosunda ziyaret etti. Ziyaret için Mansur Yavaş'a teşekkür eden Serkan Yüksek, Ankara'da kutuplaşmanın olduğunu söyledi. Yüksek, "1 Nisan'da hayırlı olan olacaktır diye düşünüyorum. Sizin bir Ankaralı olmanız, hemşerili olmanız, ülkücü olmanız bizleri rahatlatıyor" dedi.

'KİRLİ SİYASETİ SANDIĞA GÖMECEĞİZ'

Mansur Yavaş, desteği nedeniyle BBP'li Serkan Yüksek'e teşekkür etti. Önemli olanın haksızlık karşısında susmamak olduğunu vurgulayan yavaş, şunları söyledi:

"Orantısız bir güç karşısında, iktidarın peşinen suçlu ilan etmesiyle mücadele ediyoruz. Kaldı ki bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisine de yapılmıştı. Hatta Özhaseki'ye de benzer suçlamalar yapılmıştı. Bunları yaşamış insanların bunları bize yapmamaları gerekiyor. İnşallah bu kirli siyaseti Ankara'da birleşip hep birlikte sandığa gömeceğiz. Demokratik verilecek en büyük cevap budur."

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:31 Kaynak: DHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BBP'nin Gölbaşı Adayı Yücel'den Mansur Yavaş'a Destek: Oyumu Size Atacağım Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm 2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 16:38:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş, BBP'li Adayı Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]