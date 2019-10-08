Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş: Belediye'de işe gelmeyen 'FETÖ Uzmanı' vardı
Son Dakika Dünya Mansur Yavaş: Belediye'de işe gelmeyen 'FETÖ Uzmanı' vardı

Mansur Yavaş: Belediye'de işe gelmeyen 'FETÖ Uzmanı' vardı

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş işten çıkarmalarla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Yavaş, Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada “İşten çıkarılanlardan biri kendisine FETÖ Uzmanı diye kart çıkartmış, bu nedenle işe gelmiyor” dedi.

Mansur Yavaş: Belediye'de işe gelmeyen 'FETÖ Uzmanı' vardı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş işten çıkarmalarla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Yavaş, Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada "İşten çıkarılanlardan biri kendisine FETÖ Uzmanı diye kart çıkartmış, bu nedenle işe gelmiyor" dedi.


Başkan Yavaş, "İlkokul mezunları arasında 12 bin lira maaş alanlar var. 10 bin lira maaş alan çaycılar var. Daha ağır işlerde çalışan insanlar, daha düşük maaş alıyor. Ben de fiyat düzenlemesi yaptım" şeklinde konuştu.

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Mansur Yavaş, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:51 
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