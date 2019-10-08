Mansur Yavaş: Belediye'de işe gelmeyen 'FETÖ Uzmanı' vardı
1 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş işten çıkarmalarla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Yavaş, Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada “İşten çıkarılanlardan biri kendisine FETÖ Uzmanı diye kart çıkartmış, bu nedenle işe gelmiyor” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş işten çıkarmalarla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Yavaş, Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada "İşten çıkarılanlardan biri kendisine FETÖ Uzmanı diye kart çıkartmış, bu nedenle işe gelmiyor" dedi.
Başkan Yavaş, "İlkokul mezunları arasında 12 bin lira maaş alanlar var. 10 bin lira maaş alan çaycılar var. Daha ağır işlerde çalışan insanlar, daha düşük maaş alıyor. Ben de fiyat düzenlemesi yaptım" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:51
Mansur Yavaş'tan maaş tepkisi: Belediyede 10 bin lira maaş alan çaycı var Emekli olunca cam sanatı hobisi işi oldu! Ünlü baklavacılar Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu FETÖ davasından beraat etti Şelaleden düşen yavru fili kurtarmaya çalışan 11 fil telef oldu