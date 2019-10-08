Mansur Yavaş: Belediye'de işe gelmeyen 'FETÖ Uzmanı' vardı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş işten çıkarmalarla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Yavaş, Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada "İşten çıkarılanlardan biri kendisine FETÖ Uzmanı diye kart çıkartmış, bu nedenle işe gelmiyor" dedi.