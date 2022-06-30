Mansur Yavaş: "Bir Vatandaşımızın Hayatını Kaybettiğini Derin Bir Üzüntüyle Öğrendim" - Son Dakika
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Mansur Yavaş: "Bir Vatandaşımızın Hayatını Kaybettiğini Derin Bir Üzüntüyle Öğrendim"

30.06.2022 21:26
Mansur Yavaş: "Bir Vatandaşımızın Hayatını Kaybettiğini Derin Bir Üzüntüyle Öğrendim"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte etkili olan sağanak yağıştan dolayı bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yavaş, “Bugünkü sel felaketi sonucunda, Keçiören’de bulunan bir apartmanda eksi 1. katta yaşayan bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte etkili olan sağanak yağıştan dolayı bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yavaş, "Bugünkü sel felaketi sonucunda, Keçiören'de bulunan bir apartmanda eksi 1. katta yaşayan bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Mansur Yavaş, Ankara'da bugün etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklama yaptı ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yavaş'ın sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Değerli Ankaralılar, Bugün kentimizde Etimesgut, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerimizde 1 saat içinde ortalama 20 kilogramlık kuvvetli ve gök gürültülü yağış gerçekleşti. Bu süreçte 15 kurtarma vakası dahil 1024 olaya müdahale ettik. Kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1274 araç 3036 mesai arkadaşımız ile saha çalışmalarını sürdürmekteyiz.

Bugünkü sel felaketi sonucunda, Keçiören'de bulunan bir apartmanda -1. katta yaşayan bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Kentimizde sel felaketleri nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımıza tek tek ulaşıp yaralarımızı saracağız."

"BİR GENÇ KIZIMIZ VEFAT ETTİ"

Ankara Valisi Vasip Şahin de akşam saatlerinde Keçiören'de basın açıklaması yaptı ve şunları söyledi:

"Dalgıçlar herkes hemen buraya yönlendirildi ve hemen müdahaleye başlanıldı. Dalgıçlarımız kapı kapalı olduğu için belirli bir seviyenin de üzerinde su olduğu için kapıyı açamadılar. Pencereden girmek zorunda kaldılar. Dolayısı ile o arada bir taraftan da birkaç motorla birden suların tahliyesi yapılmaya çalışıldı. Yani şunu ifade etmek istiyorum, buraya ekipler en kısa sürede intikal edip en hızlı çabayı gösterdiler. Ama maalesef üzücü sonuç. Bir genç kızımız vefat etti."

Su seviyesinin nereye kadar yükseldiği sorusuna Şahin, şöyle cevap verdi: "Mevcut eksi 1'in de üstündeki bir kata kadar su çıkmış. Yani bir üst katın neredeyse yarısına gelecek kadar seviyede su çıkmış maalesef."

"Şimdi tabi çok ani su baskını olmuş. Binanın arka tarafından. Yardım istediği zaman da tahmin ediyorum belli bir seviyeyi geçmişti zaten. Arkadaşlarımın da ifadesi öyle."

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Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'Bir Vatandaşımızın Hayatını Kaybettiğini Derin Bir Üzüntüyle Öğrendim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş: "Bir Vatandaşımızın Hayatını Kaybettiğini Derin Bir Üzüntüyle Öğrendim" - Son Dakika
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