Mansur Yavaş: "Bugün Hakkın Yerini Bulduğu ve Ankara'nın Kazandığı Büyük Bir Gündür.
30 dakika önce
Mansur Yavaş: "Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür.
Mansur Yavaş
: "Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara
'nın kazandığı büyük bir gündür. Ayrım yapmadan bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:36 Kaynak: AA
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