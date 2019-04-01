Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş: "Bugün Hakkın Yerini Bulduğu ve Ankara'nın Kazandığı Büyük Bir Gündür.

Mansur Yavaş: "Bugün Hakkın Yerini Bulduğu ve Ankara'nın Kazandığı Büyük Bir Gündür.

30 dakika önce

Mansur Yavaş: "Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür.

Mansur Yavaş:
Mansur Yavaş: "Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür. Ayrım yapmadan bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:36 Kaynak: AA

Mansur Yavaş, Ankara, Politika
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