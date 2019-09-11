Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş: "(Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı) Yerel yönetimleri ilgilendiren bir konu"
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Mansur Yavaş: "(Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı) Yerel yönetimleri ilgilendiren bir konu"

33 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamaları ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamaları ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş: (Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı) Yerel yönetimleri ilgilendiren bir konu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:18 Kaynak: AA
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