Mansur Yavaş: "(Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı) Yerel yönetimleri ilgilendiren bir konu"
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamaları ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:18 Kaynak: AA
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