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Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması"nda konuştu Açıklaması

27.12.2021 16:23
Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması"nda konuştu Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bizler Büyükşehir Belediye Başkanları olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haksızlıkların karşısında olacağız.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bizler Büyükşehir Belediye Başkanları olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haksızlıkların karşısında olacağız. Dayanışma içerisinde bir bütün halinde hareket edecek, süreci yakından takip edecek ve asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ev sahipliğinde, "Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması" bir otelde düzenlendi.

Yavaş, yaptığı konuşmada, "Kızılca Gün" diye adlandırılan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde, Büyükşehir Belediye Başkanlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Bundan 102 yıl önce bugün, Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da 35 bin kişi ile karşıladığını, bu karşılama ve iradenin kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini belirten Yavaş, "(Yönetemezler) denilen belediyelerin nasıl daha iyi yönetilebileceğini, halkımızın asli ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretilebileceğini, halkın vergilerinin doğru yerlerde ve şeffaflıkla harcanabileceğini hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Yavaş, Ankara'da barınma sorunu yaşayan 6 bin üniversite öğrencisini ağırlarken hiçbirinin kimliği, memleketi, oy verme tercihleri, düşüncelerinin irdelenmediğini ve geçici barınma imkanı sağlandığını kaydetti.

Belediyelerin en çok sorumlu olduğu iki alanın, su ve ulaşım olduğuna dikkati çeken Yavaş, kentlerde bir yandan uzun yıllar ihmal edilen altyapı çalışmaları ve temiz su erişimine öncelik verirken, bir yandan da bu erişimi düşük ücretlerde tutmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Mansur Yavaş, "Şu an geldiğimiz noktada ise suyu maliyetine vatandaşa sunan bir belediyecilik anlayışının hakim olduğunu, vatandaşlarımızın tüm giderleri ve faturaları artarken, su faturalarının nasıl temel haklar düzeyinde olduğunu görmekteyiz." dedi.

Büyükşehir Belediyelerinin ulaşımı sübvanse ederek, maliyetlerin birçoğunu vatandaşlara yansıtmadığını belirten Yavaş, artan maliyetlerle Ankara'da ulaşımın 6,5 lira olması gerekirken, son yapılacak fiyat artışında maliyetlerin büyük kısmının vatandaşa yansıtılmadığını söyledi.

Salgın döneminde Büyükşehir Belediyelerinin yaptığı dayanışma çağrılarına, 81 ilden ve yurt dışından yüz binlerce vatandaşın karşılık verdiğini vurgulayan Yavaş, su, iftar, gıda, ulaşım bileti, nakdi destek gibi birçok alanda yapılan kampanyalarda Türkiye'nin tek yürek olduğunu ifade etti.

Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"Kart sistemi ile uygar ve inancımıza uygun bir sosyal yardım sistemi kurduk. Artık bir tüccar, alınan ürünler nedeniyle zengin edilmiyor, kentteki yardım ekonomisi, esnafın tamamına dağılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kendine verileni değil, yalnızca gerçek ihtiyaçlarını alıyor. Buzdolabını tamir ettiren, evladına çikolata alan, eczaneden ilaç alan birçok örnekle karşılaştığımız oluyor. Üstelik dağıtım masrafları da ortadan kalkmış oluyor. İşte 11 büyükşehir belediyesi olarak bizler, insanı, halk sağlığını ve kentlilerin yaşadığı kentten mutluluk duymasını önceleyen projelerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Çok çalışmaktan, üretmekten ve birbirimizi sevmekten başka çaremizin olmadığına yürekten inanıyoruz.

Kentlerimizde sağlanan bu güven duygusu ve huzur iklimine rağmen, Belediye Başkanlarımız hakkında son günlerde çok ağır sözler söylenmekte ve açıklamalar yapılmaktadır. Bu konuda detaylı açıklamamızı yarınki deklarasyonumuzda detaylı olarak vurgulayacağız. Ancak burada altını çizerek vurgulamak isterim ki, bizler Büyükşehir Belediye Başkanları olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haksızlıkların karşısında olacağız. Dayanışma içerisinde bir bütün halinde hareket edecek, süreci yakından takip edecek ve asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz."

Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li diğer Büyükşehir Belediye Başkanları katıldı.

Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması nda konuştu Açıklaması
Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması nda konuştu Açıklaması
Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması nda konuştu Açıklaması
Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması nda konuştu Açıklaması

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Mustafa Kemal Atatürk, Mansur Yavaş, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, 'Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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