Mansur Yavaş: "Canan Kaftancıoğlu'na Verilen Karar Vicdanlarda Hukukun Değişmez Evrensel İlkeleriyle Değil, Maalesef Siyasetle Yer Etti" - Son Dakika
Üye Girişi

Mansur Yavaş: "Canan Kaftancıoğlu'na Verilen Karar Vicdanlarda Hukukun Değişmez Evrensel İlkeleriyle Değil, Maalesef Siyasetle Yer Etti"

12.05.2022 19:35
Mansur Yavaş: "Canan Kaftancıoğlu'na Verilen Karar Vicdanlarda Hukukun Değişmez Evrensel İlkeleriyle Değil, Maalesef Siyasetle Yer Etti"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Canan Kaftancıoğlu’na verilen karar vicdanlarda hukukun değişmez evrensel ilkeleriyle değil, maalesef siyasetle yer etti. Hukuk haktır. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmektir” açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Canan Kaftancıoğlu'na verilen karar vicdanlarda hukukun değişmez evrensel ilkeleriyle değil, maalesef siyasetle yer etti. Hukuk haktır. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmektir" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Yavaş, şu mesajı verdi:

"Bir saat adaletle hükmetmek, bin sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.' Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen karar vicdanlarda hukukun değişmez evrensel ilkeleriyle değil, maalesef siyasetle yer etti. Hukuk haktır. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmektir."

YORUMLAR
500
Mustafa Yeneroğlu: Canan Kaftancıoğlu'na Verilen Haksız Cezaya Karşı Demokratik Siyaseti Savunacağız Mustafa Yeneroğlu: Canan Kaftancıoğlu'na Verilen Haksız Cezaya Karşı Demokratik Siyaseti Savunacağız İyi Parti'den Yargıtay'ın 'Canan Kaftancıoğlu' Kararına Tepki: 'Bu Karar, Ülkemizi Uluslararası Alanda da İtibarsızlaştıracak' İyi Parti'den Yargıtay'ın 'Canan Kaftancıoğlu' Kararına Tepki: 'Bu Karar, Ülkemizi Uluslararası Alanda da İtibarsızlaştıracak'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'Canan Kaftancıoğlu'na Verilen Karar Vicdanlarda Hukukun Değişmez Evrensel İlkeleriyle Değil, Maalesef Siyasetle Yer Etti' - Son Dakika


Son Dakika
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
19:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete 2. zam hakkında konuştu: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
18:26 MezoDer Genel Sekreteri Alatekin: Sağlık turizmi ülkemize ciddi bir gelir kaynağı oldu
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 19:40:11. #1.12#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş: "Canan Kaftancıoğlu'na Verilen Karar Vicdanlarda Hukukun Değişmez Evrensel İlkeleriyle Değil, Maalesef Siyasetle Yer Etti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement