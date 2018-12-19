Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nden Ayrıldı

Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nden Ayrıldı

2 saat önce

- CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'ne gelmesi Mansur Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nden ayrılması ANKARA - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

- CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'ne gelmesi
Mansur Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nden ayrılması ANKARA - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:13 Kaynak: AA

Ankara, Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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