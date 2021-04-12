Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor - Son Dakika

Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor

12.04.2021 19:07

Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in Barın Katliamı'nı anma paylaşımlarının ardından Çin Büyükelçiliği, tehditvari bir açıklama yapmıştı. Çin'nin paylaşımının ardından Yavaş'tan yeni bir hamle geldi. Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu Ferit Recai Ertuğrul Caddesi'nin ismini "Türksoy" olarak değiştirme kararı aldı. Karar, Belediye Meclisi'ne sunuldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek Twitter'da Uygur Türkleri konulu paylaşım yapan Çin Büyükelçiliği'ne karşı Yavaş'tan bir hamle geldi.

Bugün toplanan Ankara Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısı 5. Birleşimi'nde belediye meclisine sunulan önergede, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu Ferit Recai Ertuğrul Caddesi'nin isminin değiştirilmesi önerildi.

CADDENİN ADI TÜRKSOY OLACAK

Sunulan önergede, "Çankaya İlçesi Oran Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 'Ferit Recai Ertuğrul Caddesi' isimli yol güzergahının tamamının veya Türksoy kurum binasının olduğu kısmın Türksoy Caddesi olarak değiştirilmesi" ifadesi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Çin Ankara Büyükelçiliği, Akşener ve Yavaş'ın Barın Katliamı'nı anmak için yaptıkları paylaşımlardan sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu. Twitter'dan yapılan açıklamada, Akşener ve Yavaş'ın sosyal medya hesapları etiketlenerek, "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

ÇİN BÜYÜKELÇİSİ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILMIŞTI

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor - Son Dakika


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