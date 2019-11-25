Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dolmuşlarda da validatör uygulamasına geçmek istediklerini belirterek, "Ankaralının iyiliğine olacak bir şey ve bu konuda hükümetin desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden, kentin gelecek ulaşım politikalarının masaya yatırıldığı, çok sayıda bilim insanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı "Ankara Ulaşım Çalıştayı"na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentteki ulaşım sorunu konusunda herkesin kendince mucize çözümler üretmesi halinde bir sonuca ulaşılamayacağını, gerçekçi çözümler ortaya konması gerektiğini ifade etti.

Yavaş, EGO otobüsleri ve mavi özel halk otobüslerinde uygulanan kartlı sistemin önemine değinerek, "Dolmuşlarda da validatör uygulamasına geçmek istiyoruz. Ankaralının iyiliğine olacak bir şey bu ve bu konuda hükümetin desteğini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş da Ankaralının hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Çalıştayda, EGO Genel Müdürlüğünün gelecek ulaşım projeleri ve çözüm önerileri çerçevesinde "optimizasyon, sürdürülebilir ulaşım ana planı, elektrikli otobüs, 'Park Et Devam Et', araç trafiğinin kısıtlanması, bisiklet ve mikro mobilite" başlıkları uzmanlar tarafından ele alındı.