Mansur Yavaş: Bayramda hiçbir ev karanlıkta kalmayacak, elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik - Son Dakika

nkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eczanelere borcu olan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapattıklarını dün açıklamasının ardından bugün de elektriği kesik 221 hanenin elektrik borçlarını ödediklerini duyurdu.

"BİZ BURADAYIZ"

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bayramda hiçbir ailemizin karanlıkta kalmaması için sosyal yardım alan ve elektriği kesik olan 221 hanemizin 141.624,48 TL tutarındaki elektrik borcunu ödedik. Hiçbir ev bayramını karanlıkta geçirmeyecek, biz buradayız.