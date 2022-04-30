Mansur Yavaş: Bayramda hiçbir ev karanlıkta kalmayacak, elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik - Son Dakika
Üye Girişi

Mansur Yavaş: Bayramda hiçbir ev karanlıkta kalmayacak, elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik

30.04.2022 09:09
Mansur Yavaş: Bayramda hiçbir ev karanlıkta kalmayacak, elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal yardım alan ve elektriği kesik olan 221 hanenin 141 milyon 624 bin 48 TL tutarındaki elektrik borcunu ödendiğini duyurdu. Yavaş, "Hiçbir ev bayramını karanlıkta geçirmeyecek, biz buradayız." dedi.

nkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eczanelere borcu olan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapattıklarını dün açıklamasının ardından bugün de elektriği kesik 221 hanenin elektrik borçlarını ödediklerini duyurdu.

"BİZ BURADAYIZ"

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Mansur Yavaş duyurdu: Elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik

Bayramda hiçbir ailemizin karanlıkta kalmaması için sosyal yardım alan ve elektriği kesik olan 221 hanemizin 141.624,48 TL tutarındaki elektrik borcunu ödedik. Hiçbir ev bayramını karanlıkta geçirmeyecek, biz buradayız.

YORUMLAR
500
Mansur Yavaş'tan gençlere: Babası dövüşen gençlerin kardeşliğini gösteriyorsunuz dünyaya Mansur Yavaş'tan gençlere: Babası dövüşen gençlerin kardeşliğini gösteriyorsunuz dünyaya Ankara Büyükşehir'den örnek proje: Eczane borçları kapatılıyor Ankara Büyükşehir'den örnek proje: Eczane borçları kapatılıyor

Elektrik Faturası, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Bayramda hiçbir ev karanlıkta kalmayacak, elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik - Son Dakika


Son Dakika
09:09 Mansur Yavaş: Bayramda hiçbir ev karanlıkta kalmayacak, elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik
08:56 Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10'un altına düştü
08:55 Geleceğin yapay gıdalarının üretiminde yeni bir aşama
08:32 KKTC'de koalisyon göreve başlamadan dağıldı
08:30 Kırmızı ışıkta geçen araç, genç kızın ölümüne sebep oldu: Metrelerce sürüklenmiş
08:29 ABD ordusu, Almanya'da Ukrayna askerlerini eğitmeye başladı: Eğitimi ABD'li Ulusal Muhafız Birliği veriyor
22:25 Mansur Yavaş'tan gençlere: Babası dövüşen gençlerin kardeşliğini gösteriyorsunuz dünyaya
22:43 Kılıçdaroğlu'ndan 'kamulaştırma' sinyali: Ya adam gibi görevlerini yaparlar ya da...
23:33 Ali Babacan: O kurtuluş gününde, Ankara'da birileri yerinden zıplayacak
08:03 Müzakerelerde ilerleme yok: Zelenski, Putin ile yüz yüze görüşmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 09:16:25. #1.12#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş: Bayramda hiçbir ev karanlıkta kalmayacak, elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement