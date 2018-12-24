Mansur Yavaş: "En Büyük Projem Ankara'yı Marka Kent Yapmak"

Mansur Yavaş: "En büyük projem Ankara'yı marka kent yapmak" CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş: "En büyük projem Ankara'yı marka kent yapmak" "Gelir yasasının yerel yönetimlere uygun bir yasa olmadığına inanıyorum" "Hizmetin eşit şekilde herkese verilmesi...

Mansur Yavaş: "En büyük projem Ankara'yı marka kent yapmak"

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş:

"En büyük projem Ankara'yı marka kent yapmak"

"Gelir yasasının yerel yönetimlere uygun bir yasa olmadığına inanıyorum"

"Hizmetin eşit şekilde herkese verilmesi gerekecektir"

"İnsana dayalı, yayaya dayalı bir trafik ön görüyoruz"



ANKARA - Basın mensuplarıyla bir araya gelen CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "En büyük projem Ankara'yı marka kent yapmak" dedi.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ankara'nın huzuruna üçüncü defa aday olarak çıktığını belirten Yavaş, "Birincisinde tamamen kapsayıcı bir üslupla sadece Ankara'daki sorunları tespit edip bunların çözüm yollarını önermiştik. Bunların birçoğu yapılmadı ama proje olarak sunduğumuz bazıları hem Ankara'da hem Türkiye'de hayata geçirildi. Son 1,5 yılda Tuna geldikten sonra bizim 2014'te ileri sürdüğümüz projelerin birçoğu hayata geçirildi. Dolayısıyla 2014'te bizim Ankara için öne sürdüğümüz projelerin birçoğunun gerçek olduğu ve uygulanabilir olduğu da ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"Bu seçimde de Ankara'da hiç polemiğe girmeden, Cumhuriyetimizin başkentini, Atatürk'ün bize başkent olarak emanet ettiği marka şehir Ankara yapmak için yola çıktık" diyen Yavaş, şöyle devam etti:

"Bunu hep birlikte ve İYİ Parti desteğiyle gerçekleştireceğimize inanıyorum. Ben bir dönem adayım. Bu dönem zarfında Ankara'nın önümüzdeki 50 yılını planlayıp bununla ilgili çalışmaları yapıp, belediye içerisinde sistemi buna göre kurup, beş yıl sonra veda ederken Ankara halkına borcumuzu ödemiş olarak veda ederiz diye düşünüyorum."



"Gelir yasasının yerel yönetimlere uygun bir yasa olmadığına inanıyorum"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, "Mecliste başkan seçilseniz bile bütçedeki gelirlerin Cumhurbaşkanı tarafından müdahaleye uğrama ihtimaline dair bir taslak var. Bu düzenlemeyle ilgili görüşünüz nedir?" sorusuna, "Gelir yasasının yerel yönetimlere uygun bir yasa olmadığına inanıyorum. Demokrasi muhtarlarla başlar, yerel yönetimlerle gelişir. Şimdiye kadar gelen her hükümet yerel yönetimlerin güçlendirilmesini iddia eder. Ancak şimdiki bütün şehir hantal bir yapı ortaya çıkarmıştır. Yerel yönetimlerin sayısının artırılması, mal kaynaklarının artırılması gerekir. Çünkü yerel yönetimlerde halk daha denetleyici olur, belediyeler de daha şeffaf olmak durumunda kalır. Ankara'da böyle bir uygulamanın olacağına inanmıyorum. Çünkü Ankara'da belediye durursa hayat durur, Ankara'da hayat durursa da Türkiye'de hayat durur" yanıtını verdi.

Yavaş, Saraçoğlu Mahallesi'ne ilişkin soruya ise, "Saraçoğlu Mahallesi'nin olduğu gibi korunması gerektiğine inanıyorum. Özellikle Cumhuriyet döneminin en önemli mekanlarıdır. Buralar da ranta açılacak şekilde değerlendirilmek istenmektedir" yanıtını verdi.



"Hizmetin eşit şekilde herkese verilmesi gerekecektir"

Partide üyeliğinin olup olmadığına dair açılamada bulunan Yavaş, "Yaklaşık bir ay önce genel başkan üyelik konusu üzerinden polemik yapıldığını söyleyerek genel merkezde üyeliğimizi tamamlamıştık. Bunun ortaya çıkmasının sebebi rozet tartışmasıydı. Attığım bir tweette Ankara'nın rozetsiz yönetilmesi gerektiğinden bahsediyorum. Belediye başkanı seçilir, seçildikten sonra herkesin başkanı olur. Hizmetin eşit şekilde herkese verilmesi gerekecektir" dedi.



"En büyük projem Ankara'yı marka kent yapmak"

Yavaş, "Seçimde en büyük projeniz nedir?" sorusunu ise, "En büyük projem Ankara'yı marka kent yapmak. Ulaşımıyla, belediye hizmetlerinin kalitesi ve ucuz olmasıyla başlayarak, özellikle istihdam alanında ve Ankara'da yaşayan yurttaşların gelirinin artmasında marka kent yapmayı amaçlıyorum. Ankara'nın 20-30-40 yıllık gelecek vizyonunu ortaya koymayı da amaçlıyorum. Belediyelerin yerel denetimlerinin artırıldığı takdirde yerel denetimlerin daha artacağı ve belediyelerin de şeffaf olacağına inanıyorum. Siz kendinizi denetlettirirseniz dedikodu da olmaz, yolsuzluğun da önüne geçersiniz" cevabını verdi.



"İnsana dayalı, yayaya dayalı bir trafik öngörüyoruz"

Trafik sorununu çözmeye yönelik projesi olup olmadığına sorusu üzerine Yavaş, "İnsana dayalı, yayaya dayalı bir trafik öngörüyoruz. İnsanların birçoğunun da yürümesini istiyoruz. Semtlerden Ankara'ya gelirken herkes kendisi arabasını kullanmak durumunda kalıyor. Bunun hem şehre maliyeti hem de o aileye maliyetini rakamlarla ortaya koyacağız. Bununla ilgili sunumlarımız olacak. En büyük iddiam ulaşım konusunda. Ortak akılla iş birliği yaparak yapacağımız büyük yatırımların hepsini meslek odalarına, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına sorarak Ankara'yı yönetmeyi hedefliyoruz" dedi.

Mansur Yavaş, "Atatürk Orman Çiftliği'nde Amerikan Büyükelçiliği'nin devam eden bir inşaatı var. Bunun ruhsatının durdurulmasına yönelik bazı talepler var. Neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, "Oraya ABD Büyükelçiliği yapılması büyük bir hata. Ruhsat iptali için geçerli bir neden olması lazım. Bu ruhsat verilmiş. Kendileriyle de görüşürüz. Ruhsatının iptal edildiği zaman tazminatını ödemek durumundasınız. Bunu değerlendireceğiz. Önyargımız yok ama trafiğe olan etkisinden dolayı onların da memnun olacağı kanaatinde değilim. Ankara halkı oradaki şikayetini artırırsa bilmiyorum ne olur. Bunları oturup ortak akılla çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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