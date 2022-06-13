Mansur Yavaş Eskişehir'deydi İddialarına Yanıt: "Bu Cümleleri Kurduğunuzda Mansur Yavaş Akyurt Afet Bölgesindeydi. - Son Dakika
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Mansur Yavaş Eskişehir'deydi İddialarına Yanıt: "Bu Cümleleri Kurduğunuzda Mansur Yavaş Akyurt Afet Bölgesindeydi.

13.06.2022 22:58
Mansur Yavaş Eskişehir'deydi İddialarına Yanıt: "Bu Cümleleri Kurduğunuzda Mansur Yavaş Akyurt Afet Bölgesindeydi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında “Sel yaşanırken Eskişehir’deydi” iddiasının ortaya atılması ve Büyükşehir Meclisi’nin AKP’li Üyesi Sinan Burhan’ın “Çizmeyle bir fotoğrafınız yok. Kayıp” sözleri ABB’den açıklama yapıldı. ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “Siz bu cümleleri kurduğunuzda Mansur Yavaş Akyurt afet bölgesindeydi. Özür dileriz; kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok. Kul hakkına girdiniz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında "Sel yaşanırken Eskişehir'deydi" iddiasının ortaya atılması ve Büyükşehir Meclisi'nin AKP'li Üyesi Sinan Burhan'ın "Çizmeyle bir fotoğrafınız yok. Kayıp" sözleri ABB'den açıklama yapıldı. ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Siz bu cümleleri kurduğunuzda Mansur Yavaş Akyurt afet bölgesindeydi. Özür dileriz; kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok. Kul hakkına girdiniz" dedi.

Bazı web sitelerinde Mansur Yavaş ile ilgili afette Eskişehir'de olduğunun öne sürülmeasi ve Meclis toplantısında AKP'li Sinan Burhan'ın "çizmeyle fotoğrafının yok" sözleri üzerine ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in Twitter hesabından açıklama yaptı.

Gültekin'in açıklaması şöyle:

"Sn. Sinan Burhan, ABB Başkanı Mansur Yavaş bu cümleleri kurduğunuzda Akyurt afet bölgesindeydi. Özür dileriz; kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok."

"AKYURT'TA VATANDAŞLARIN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARDAN PAYLAŞAYIM"

"RT edeceğinize söz verin, Akyurt'ta vatandaşların çektiği fotoğraflardan paylaşayım. Önceki gün Altındağ'da, evvelsi gün ise İvedik'teydi. Yanında yine fotoğrafçı yoktu. Size bir vatandaşın telefonuyla çektiği fotoğrafı ileteyim, yüreğiniz ferahlasın. Gelelim Eskişehir'e..."

"Belediye Başkanları Toplantıları" 3 gün sürer. ABB Başkanı Mansur Yavaş ilk gün toplantıya katılmadı, 2. gün sabah Eskişehir'e gitti. Öğleden sonrası için yağış uyarısı verilmesi üzerine derhal Ankara'ya döndü. Bu yüzden Başkanlarımızın basın toplantısında yer alamadı."

"KUL HAKKINA GİRMEKTEN VAZGEÇİN."

"Ankara'ya gelince ise "yönetimde sorumluluk" ilkesi gereği ABB Başkanlık makamında halkı bilgilendirdi, yapılan çalışmaları anlattı. Trolbaşı, troller, havuz medyası ve Sinan Bey... Sn. Mansur Yavaş yağış başladığında neredeymiş? Kul hakkına girmekten vazgeçin."

"ABB, sel felaketi nedeniyle günlerdir soluksuz çalışıyor. Bugün de 1588 araç 4884 personel ile teyakkuz halinde saha çalışması yapıldı. Akyurt'ta ise 131 araç ve 501 personel ile en etkin çalışan kurum oldu; 78 insan kurtarma vakası gerçekleştirildi."

"ESKİYE ORANLA 2 KAT DAHA FAZLA ALTYAPI YATIRIMI YAPTIK, DAHA DA YAPACAĞIZ"

"Biz mazeret üretmeyiz. Eskiye oranla 2 kat daha fazla altyapı yatırımı yaptık, daha da yapacağız. Mağdur vatandaşlarımızla ise tek tek ilgileneceğiz. Bugün aklıselim konuşmalar yapan tüm meclis üyelerimize teşekkür ederiz. Sel felaketinin yaralarını birlikte saracağız."

YORUMLAR
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ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş, Ankara'yı etkisine alan sel felaketi hakkında görüşme gerçekleştirdi Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş, Ankara'yı etkisine alan sel felaketi hakkında görüşme gerçekleştirdi
Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Eskişehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş Eskişehir'deydi İddialarına Yanıt: 'Bu Cümleleri Kurduğunuzda Mansur Yavaş Akyurt Afet Bölgesindeydi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş Eskişehir'deydi İddialarına Yanıt: "Bu Cümleleri Kurduğunuzda Mansur Yavaş Akyurt Afet Bölgesindeydi. - Son Dakika
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