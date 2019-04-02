Mansur Yavaş Euronews Türkçe Röp Programında Anlattı: Kimdir? Ankara'da İlk İcraatleri Ne Olacak?

Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi euronews Türkçe'nin RÖP programına konuk olmuştu. Yavaş, katıldığı programda geçmişini, tecrübelerini ve belediye başkanı seçildikten sonraki projelerini anlatmıştı...

Mansur Yavaş, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici seçim sonuçlarına göre başkent Ankara'nın yeni büyükşehir belediye başkanı olacak. 31 Mart yerel seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin kurduğu "Millet İttifakı"nın adayı olarak yarışan Yavaş, itiraz süreci sonunda resmi sonuçlar değişmez ise başkentte Refah partisi ve AK Parti'nin 25 yıllık devrini kapatan isim olarak anılacak. Peki Mansur Yavaş kimdir ve Ankara'da ilk icraatleri ne olacak? Doğma büyüme Ankaralı bir avukat olan Yavaş, seçimler öncesi euronews Türkçe'nin RÖP programına konuk olmuştu. Menekşe Tokyay'ın sorularını yanıtladığı programda geçmişini, belediyecilik tecrübelerini ve başkan seçildikten sonraya ilişkin projelerini anlatmıştı. Mansur Yavaş'la söyleşimizin tamamını RÖP videosunda izleyebilirsiniz.

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