Mansur Yavaş Euronews Türkçe Röp Programında Anlattı: Kimdir? Ankara'da İlk İcraatleri Ne Olaca…
1 saat önce
Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi euronews Türkçe'nin RÖP programına konuk olmuştu.
Mansur Yavaş
, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi euronews Türkçe'nin RÖP programına konuk olmuştu. Yavaş, katıldığı programda geçmişini, tecrübelerini ve belediye başkanı seçildikten sonraki projelerini anlatmıştı...…
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:31 Kaynak: Youtube
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