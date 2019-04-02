Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş Euronews Türkçe Röp Programında Anlattı: Kimdir? Ankara'da İlk İcraatleri Ne Olaca…

Mansur Yavaş Euronews Türkçe Röp Programında Anlattı: Kimdir? Ankara'da İlk İcraatleri Ne Olaca…

1 saat önce

Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi euronews Türkçe'nin RÖP programına konuk olmuştu.

Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi euronews Türkçe'nin RÖP programına konuk olmuştu. Yavaş, katıldığı programda geçmişini, tecrübelerini ve belediye başkanı seçildikten sonraki projelerini anlatmıştı...…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:31 Kaynak: Youtube

Mansur Yavaş, Genel
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