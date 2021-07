Mansur Yavaş Gençlerle Buluştu - Son Dakika

"GENÇLERİN VERECEĞİ AKLA TALİBİM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği "Gençlik Buluşmaları"na katıldı. Ankaralı gençlerle bir araya gelerek keyifli sohbetler eden Yavaş, "Büyükler hep size akıl verirler. Ben akıl vermek yerine gençlerin vereceği aklı almaya talibim" dedi. Gençlik Parkı'nda düzenlenen etkinlikte gençlerin açtığı standları tek tek gezen Yavaş, fikir alış verişinde bulundu.

Gençlik Parkı'nda düzenlenen "Gençlik Buluşmaları"na Başkan Yavaş'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berkay Gökçınar, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, sanatçı Selçuk Balcı ve Başkentli gençler katıldı.

YAVAŞ: "BAŞKASININ AKLIYLA SİZİ ANLAMA İMKANIM YOK"

Gençlerle keyifli sohbetler gerçekleştiren ve bol bol fotoğraf çektiren Yavaş, gençlere şu sözlerle seslendi:

"Seçimden önce bir söz vermiştik. Hiçbir şekilde bu kenti tek başıma yönetmek istemiyorum. Yönetemem zaten… Aklı olan hiç kimse de bunu iddia edemez. Çünkü bir insanın hem hukuktan hem mühendislikten hem çevreden veya birçok teknik konudan anlaması mümkün değil. Dolayısıyla, bilenlerle birlikte bu işi tartışması lazım… Doğruyu bu şekilde bulabiliriz. "

Gençlerin sorunlarını gençler gibi anlayamayacağını ancak gençlerin fikirlerine değer verdiğini ifade eden Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben gençlerin sorunlarını sizler gibi anlayamam. Hep size akıl verirler, 'bizim zamanımızda şöyleydi', 'şöyle yapın', 'böyle yapın' diye. Aslında ben şunun farkındayım, belki de onun için gençler çok seviyor, ben akıl vermek yerine gençlerin vereceği aklı almaya talibim. Şimdi, bunca zaman geçtikten sonra, bir başkasının gözüyle, bir başkasının aklıyla sizlerin taleplerini anlama imkanım yok. Dolayısıyla, buradaki Gençlik Meclisi vasıtasıyla, hem kendi sorunlarınızı tespit edip hem de bizim önümüzü açıyorsunuz. Peki, bir yönetici sorumluluğuyla benim neler yapmam lazım? Gençlerin bizden bu taleplerini bilen insanlarla, uzmanlarıyla oturup bunlara nasıl cevap vereceğimizi çözmemiz lazım. "

İŞSİZLİK VURGUSU

Kentin en büyük sorunlarından birinin işsizlik olduğuna dikkat çeken ve yöneticilerin sorumluluğunun büyük olduğunu ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üniversite öğrencimiz çok ama bugün gördüğümüz kadarıyla üniversiteyi bitiren herkes Ankara'yı terk edip İstanbul'a ya da başka bir yere gidiyor. Maalesef gençlerin birçoğu ülkeyi terk etmeyi, Avrupa'ya gitmeyi düşünüyor. Bizler bir yönetici sorumluluğuyla acaba ne yapabiliriz? Burada yetişen gençlerin kaliteli eğitim alması, burada yaşamaktan keyif alması ve Ankara'da kalıp Ankaralılar için Türkiye için bir şeyler üretmesini, yurt dışına gitmesinin ise önünü kesmek istiyoruz. Bunun için özellikle dijital konularda sizlere daha rahat ulaşmak için birçok çalışma yaptık. Gençler için 'Söz Hakkı' ve 'BLD 4. 0' gibi uygulamalarla bunları gittikçe geliştiriyoruz. Bize çabuk ulaşmanız, bize yol göstermeniz için. "

"SAVAŞI DÜŞMANINIZA BENZEDİĞİNİZ ZAMAN KAYBEDERSİNİZ"

"Her şeyden önce bu kadar büyük nüfusun olduğu yerde Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ne katılıp Ankara için hem de kendiniz için vakit tüketmeniz çok çok önemli" diyen Yavaş, "Bu o kadar değerli bir şey ki… İşte bizler yıllardır toplumdaki ayrışmayı, kutuplaştırmayı, ötekileştirmeyi eleştirdik. Dolayısıyla aynısını biz yaparsak hiçbir farkımız kalmaz. Meşhur bir söz vardır; 'Savaşı düşmanınıza benzediğiniz zaman kaybedersiniz'. Onun için bizler, toplumdaki bütün farklılıkları zenginlik olarak kabul edip, hep birlikte yönetmeye talibiz. Bunun için de özellikle gençlerin yaptıkları çalışmalara çok çok önem veriyoruz. Bunun sonucunu mutlaka alacağız" ifadelerini kulandı.

Gençlerin kendilerini geliştirebilmeleri için yakında Kuzey Ankara, Ulus, Dikmen Vadisi, Gölbaşı Bilişim Vadisi ve Çayyolu'nda yeni merkezler açacaklarını açıklayan Yavaş, "Böyle Gençlik Parkı gibi güzel mekanlarda öğrenciliğinizi yaşarken kendinizi geliştirebilmenizin önünü açacağız. Bunun da yolunu siz çizeceksiniz. Benim 'şöyle şöyle yapın' demem yerine, sizler 'biz şunu istiyoruz' diyeceksiniz ve yönetici olarak da biz sizin isteğinizi yapacağız" dedi.

Ankara'da bir kişinin verdiği kararlarla milyar dolarların toprağa gömüldüğünü kaydeden Yavaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz halkın parasının bir kuruşunu boşa götürmek istemiyoruz. Vatandaşın kendi parasını talepleri doğrultusunda harcamak istiyoruz. Biz Ankara'da huzur görmek istiyoruz. Ayrıştırılmamış gençlik, ayrıştırılmamış insanlar görmek istiyoruz. Birlikte, bir arada keyifli yaşayan, Ankara'da yaşamaktan mutlu olan insanlar görmek istiyoruz. Bütün çabamız budur. "

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Yavaş Gençlik Parkı'nda açılan stantları tek tek gezerek, fikir alışverişinde bulundu.

YILMAZ: "BU GENÇLERE TESLİM OLABİLİRİZ"

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise gençlere güvendiğinin altını çizerek, Z kuşağının görüşlerini dikkate alarak Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak projeler üretmeyi istediklerini söyledi:

"Ankara bugün itibarıyla 1 milyondan fazla gencin bütün taleplerini ve gelecek ihtiyaçlarını planlamak açısından gönüllü 1 milyon danışmanla çalışan bir büyükşehir belediye başkanı konforu yaşıyor. Katılımcılıkla ilgili ortaya koyduğunuz irade, bereket ve huzurla beraber gelecek nesillerin nefes alma özgürlüğünden istihdamına kadar her alanda konforunu da artıracaktır. Kendi ihtiyaçlarımızı kentin ihtiyacı zannettiğimiz bir iklimin bedelini kentin her sokağında, her caddesinde bir zürafa veya dinozor, her kavşağına da bir saat dikerek ödedi bu kent. Milyarlarca doları yok edilmiş bir kentle karşı karşıyayız… Bu kentte bilime ve ilime savaş ilan edildiğinden beri bu kentin karasal iklimine uygun olup olmadığını bilmediğimiz toplam bir ay yaşayacak olan bitkilere milyar dolar harcayan bir kentin bedelini ödeyen genç kitleyle karşı karşıyayız. Z kuşağı olarak tanımlanan gençlerimiz hiçbir şekilde yalan söylemeye ihtiyaç duymuyorlar. Çevre ve doğaya karşı duyarlılar. Çağın gereklerine uygun bir şekilde yaşamayı önemsiyorlar. Sokak hayvanlarını dert ediyorlar. İstihdam problemlerini biliyorlar, genç işsizliğin yüzde 27'ye çıktığı bir iklimde istihdamın da üretimin de farkındalar. Ezberlerimizin ve önyargılarımızın tamamını yıkacak bilimsel gerçeklerle karşı karşıyayız. O zaman bu gençlere teslim olabiliriz. Bu gençlerin iradesinin bizim konforumuzu artıracağının farkındayız. "

"ANKARA'YA YENİ BİR HEVES GELDİ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berkay Gökçınar da Ankara'da yaşayan her gencin Ankara Kent Konseyinin doğal bir üyesi olduğunu belirterek, "Kent Konseyinde yapılan çalışmalar Büyükşehir Belediyesinde yapılan bütün organizasyonlara yön verebilecek seviyede. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın 2 yıl önce göreve geldikten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi artık katılımcı ve toplumcu bir belediye oldu. Ankara Kent Konseyi geçen hafta yapılan kongresinde bin 500 temsilciyle yönetim kurulunu belirledi. Kent Konseyi ne kadar hızlı çalışırsa, gençlere ne kadar fazla önem verirse Ankara Büyükşehir Belediyesinin de gençlere katkısı o kadar fazla olacaktır" dedi.

"Gençlik Buluşmaları" ile Başkentli gençlerin kaynaştığını, fikirlerini paylaşma ve sosyal bir çevre edinme fırsatı yakaladıklarını belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesine ve Ankara Kent Konseyine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Ömer Sarıoğlu (Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi): "Mansur başkanımızın katılımıyla bugün muhteşem bir atmosfer oluştu. Ankara'ya yeni bir heves, yeni bir hava geldi. Bunun için hem Ankara Kent Konseyine hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. "

-Halil Ecer (Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı): "Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak 1-2 Haziran tarihlerinde bir çalıştay düzenledik. Bugün hem Mansur başkanımızla gençlik buluşması hem de çalıştayın sonucunu paylaşmak için toplandık. Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Ankara'da yaşayan tüm gençleri bir araya getirme amacıyla kuruldu. Kent Konseyinin bakışı Ankara'da ortak aklı geliştirmek ve örnek bir yerel yönetim modeli ortaya koymak. Biz gençlerin amacı da bu sürecin içerisinde en aktif şekilde rol almak. "

-Kerem Korkmaz: "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Mansur başkanımızın ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın bizimle samimi bir şekilde sohbet etmesi bizi çok mutlu ediyor. Bizim belediye başkanlarıyla, kent konseylerinin başkanlarıyla sohbet etme şansımız olmuyor ama bizim anlatacak çok şeyimiz var. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyinin ortak çalışmasıyla Ata Tohum Derneği gönüllüsü Balalı bir arkadaşımıza lavanta bahçesi yapacağız. "

-Gizem Nur Erdoğan: "Bu kent daha önce gençlerin söz sahibi olmadığı bir kentti. Mansur başkan öncülüğünde gençlere de artık yer verildi. Gençler kendi gelecekleri hakkında söz hakkına sahip oldular. Daha önce gençlerin geleceğiyle ilgili olan konferanslarda gençler yoktu. Büyüklerimiz bizimle ilgili kararları kendileri veriyordu. Mansur başkan da Halil İbrahim başkan da bize sahip çıkıyor. Gençlik olarak 'buradayız' diyoruz, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Ankara Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi bu anlamda çok önemli bir yere sahip. "

-Melike Yeni: "İlerideki nesillere çok güzel ışık olacak Mansur Yavaş başkanımız. İyi ki bizim başkanımız olmuş. "

-Alperen Zeki Karacif: "Mansur başkanı çok seviyor ve gençlere yönelik çalışmalarını takdir ediyoruz. Başkanımız konuşmasında 'gençlerin çoğu yurt dışına çıkmak istiyor' dedi. Belki de bunlardan biri de benim. Bize burada fırsatlar sağlandıkça, bize burada yollar açıldıkça kalmaya talibiz. Neden gidelim ki? "

-Emel Yurdakul: "Bugüne kadar siyasi arena için konuşmak gerekirse gençlere bu kadar yakın olan bir siyasi isim ya da siyasi yaklaşım olmamıştı. Gerek üniversitelerde ücretsiz çorba dağıtımı gerek otobüs ücretleri olsun en çok Mansur başkanı kendimize yakın hissediyoruz. Kent Konseyinin düzenlediği etkinlikleri ve konserleri biz gençleri bir arada tutmak, gençleri kaynaştırmak için olumlu buluyorum. "

-Gizem Yılmaz: "Mansur başkanımızın anlattıkları lafta kalmıyor, icraatlarını görüyoruz. Fikirlerimize değer verildiği için çok mutluyuz. Bu ülkenin belirli bir noktaya gelmesini istiyorsak gençlere yönelmeliyiz. Gençler, Mansur başkanımızla daha aktif oldu. "

-Çetin Enes Kaya: "Bu etkinlik herkes için çok iyi oldu. İnsanlarla buluşma imkanımız oldu. Malum pandemi döneminde evlerdeydik, sosyalleşemiyorduk. Ben 21 yaşındayım, hiçbir başkana derdimi anlatamıyordum. Az önce Mansur başkanla dertlerimi paylaştım. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. "